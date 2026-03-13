Ekonomiassistent med erfarenhet av Business Central
SJR tillsätter en noggrann och strukturerad ekonomiassistent med fokus på leverantörsreskontra till vår kund, ett ledande bolag med kontor i Hammarby Sjöstad, strax söder om centrala Stockholm. Detta är ett långt konsultuppdrag på heltid med start i mitten på maj och inledningsvis 9 månader fram med chans till förlängning.Publiceringsdatum2026-03-13Om tjänsten
I denna roll ansvarar du för ett brett spektrum av arbetsuppgifter inom leverantörsreskontra och ekonomiadministration. Du hanterar inkommande leverantörsfakturor via ExFlow och säkerställer hög kvalitet i hela processen - från scanning och tolkning till korrekt kontering och betalning. Arbetet innebär även att administrera attestflöden, följa upp obetalda fakturor och vara kontaktperson gentemot både leverantörer och interna attestanter vid eventuella avvikelser. Du arbetar löpande med bankavstämningar samt registervård i Business Central i samband med månadsbokslut. Rollen inkluderar även att skapa självfakturor för underkonsulter, allokera ej slutattesterade fakturor och genomföra avstämning av relevanta balanskonton. Detta är en roll för dig som trivs i en central och ansvarstagande funktion där noggrannhet och kvalitet är i fokus.
Ansvarsområden
• Hantering av inkommande leverantörsfakturor via ExFlow
• Kvalitetssäkring av scanning, tolkning och kontering
• Betalning av leverantörsfakturor och återrapportering
• Administration av attestflöden och uppföljning av obetalda fakturor
• Bankavstämningar
• Kontakt med leverantörer och interna attestanter vid avvikelser
• Registervård av leverantörsregistret i Business Central i samband med månadsbokslut
• Skapa självfakturor för underkonsulter
• Allokering av ej slutattesterade fakturor
• Avstämning av balanskonton
Lämplig bakgrund
Du har god förståelse för moms och fakturahantering ur ett redovisningsperspektiv samt erfarenhet av att arbeta med digitaliserade fakturaflöden och representationsfakturor. Erfarenhet av Business Central är ett krav i detta uppdrag. Har du även erfarenhet av ExFlow är det mycket meriterande. Du uttrycker dig obehindrat på både svenska och engelska och trivs i en roll där du får arbeta metodiskt, noggrant och med stort kvalitetsfokus.Dina personliga egenskaper
Som person är du strukturerad och detaljorienterad och har ett öga för att säkerställa att siffrorna blir rätt från början. Du trivs i en systemintensiv miljö och ser möjligheter i automatisering och förbättring av processer. Du är kommunikativ och samarbetar gärna med olika delar av organisationen för att lösa frågor kopplat till fakturaflöden, matchning och attest.Så ansöker du
För mer information om tjänsten är du välkommen att kontakta ansvarig Emma Levin. Vi intervjuar löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan ansökningstiden har gått ut. Sista ansökningsdag är 2026-04-12.
Varmt välkommen med din ansökan!
