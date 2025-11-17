Ekonomiassistent / Löneadministratör till Ryd - Deltid (40%)
Inpeople Sverige AB / Ekonomiassistentjobb / Tingsryd Visa alla ekonomiassistentjobb i Tingsryd
2025-11-17
, Lessebo
, Emmaboda
, Växjö
, Karlshamn
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Inpeople Sverige AB i Tingsryd
, Lessebo
, Emmaboda
, Växjö
, Karlshamn
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2025-11-17Arbetsuppgifter
En chans att bli en frisk fläkt i ett litet bolag med stor passion för båtbygge! Vår kund Ryds Boats söker nu sin nästa medarbetare till sitt team. Älskar du ordning och reda, har koll på siffrorna och vill arbeta i ett företag där gemenskapen är lika viktig som kvaliteten? Då kan du vara precis den vi söker.
Hos dem får du en viktig nyckelroll och möjligheten att växa vidare. Inledningsvis kommer du att arbeta med leverantörsreskontran, lönebearbetning för 18 medarbetare, löpande bokföring samt rapportering till Skatteverket. Det är ett litet bolag med stort hjärta, och här får du chansen att samtidigt utvecklas och successivt ta dig an fler ansvarsområden över tid.
Vem tror vi att du är?
Vi söker dig som trivs med att vara den där stabila spindeln i nätet, personen som håller ihop delarna och skapar ordning även när tempot ökar och det blåser lite. Du har en naturlig känsla för struktur och detaljer, och du arbetar noggrant utan att tappa helheten ur sikte. Samarbete faller sig naturligt för dig - du är en teamplayer som ser värdet i att hjälpa kollegor och bidra till en positiv arbetsmiljö.
Din erfarenhet inom ekonomi och löneadministration gör att du snabbt kommer in i rollen och känner dig trygg i dina arbetsuppgifter. Och om du dessutom trivs i ett mindre bolag där man kommer nära både verksamheten och människorna, där varje insats verkligen märks och gör skillnad - då kommer du att passa perfekt hos oss.
Vill du bli en del av en varm och driven arbetsplats där båtbygge möter ordning och reda i ekonomin? Uppstart sker löpande, så vänta inte med att skicka in din ansökan. Vi vill gärna träffa dig!Om företaget
Ryds började ta form redan 1946, med målet att skapa glädjespridande produkter som öppnar dörren mot naturen, uppmuntrar till äventyr och gemenskap. Sedan 1968 har vi tillverkat fritidsbåtar med fokus på kvalitet, säkerhet och funktion.
Våra båtar är designade för skandinaviska ¬förhållanden och byggda för de speciella krav som båtfolk möter i ¬nordliga ¬farvatten. Oavsett om du använder din båt i arbetet, för transporter, fiske eller rekreation så hittar du en komplett serie stabila, stilsäkra modeller i vårt välutvecklade program.
Båtfolk väljer Ryds svenska kvalitetsbåtar. Ett förtroende som vi förvaltat i snart 60 år och som vi vårdar med varje båt som lämnar vår fabrik.Om företaget
Sedan 2010 är vi specialister på skräddarsydda lösningar inom personaluthyrning och rekrytering. Vår mission, vårt uppdrag som vi jobbat med sedan start, är att hjälpa människor leva livet så som de själva vill leva det. Missionen leder oss på vägen mot att alltid hitta rätt person till rätt plats. Med en kultur som präglas av omtanke och snällhet driver vi Inpeople med hjärta, passion och ansvar för att bidra till våra kunders framgång.
Inpeople är ett auktoriserat rekryterings - och bemanningsföretag med ambitionen att bidra till en bättre och mer hållbar värld. Vi är en del av Ingroup och har ett nära samarbete med vårt systerbolag Head Consulting Group. Vårt huvudkontor finns i Växjö och vi har cirka 300 hel- och deltidsanställda.
Välkommen till ett annorlunda HR-företag! Ersättning
Fast l?n Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "3991". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Inpeople Sverige AB
(org.nr 556793-8849), http://www.inpeople.se Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Cristin Svensson +46 470 70 10 64 Jobbnummer
9607577