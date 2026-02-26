Ekonomiassistent | Jefferson Wells | Linköping
2026-02-26
Är du en noggrann och serviceinriktad ekonomiassistent som trivs med kundreskontra, betalningshantering och att arbeta i en central roll med många kontaktytor? Vi på Jefferson Wells söker nu en ekonomiassistent till ett konsultuppdrag hos vår kund inom offentlig sektor i Linköping. Välkommen med din ansökan redan idag!
Ort: Linköping
Start: 13 april
Uppdragslängd: 10 månader, med möjlighet till förlängning
Anställning: Konsultanställning via Jefferson Wells
Om jobbet som ekonomiassistent
I rollen som ekonomiassistent blir du en viktig del av kundreskontrateamet, med ansvar för hela flödet kring kundinbetalningar och kundärenden. Du arbetar både självständigt och i nära samarbete med kollegor, inkassopartners och övriga interna funktioner. Rollen passar dig som är strukturerad, lösningsorienterad och trivs med att arbeta i en miljö där det händer mycket.
Exempel på arbetsuppgifter:
Hantera och reglera kundinbetalningar, inklusive matchning mot reskontra
Hantera kundärenden via ärendehanteringssystem, e-post och telefon
Kontakter med inkassobolag i pågående ärenden
Arbeta med påminnelsefiler, kravfiler, ärendefiler och utbetalningsfiler
Följa kravprocessens olika steg - från påminnelse till inkasso och eventuell rättslig hantering
Bidra till utvecklingsarbete och förbättring av rutiner i takt med organisationens digitalisering
Rollen innebär många kontaktytor och förutsätter trygg, professionell och serviceinriktad kommunikation.
Den vi söker
För att trivas i rollen som ekonomiassistent ser vi att du är noggrann, prestigelös och van vid att arbeta strukturerat i ett högt tempo. Du har lätt för att prioritera och ser snabbt samband i reskontran. Vi tror att du gillar problemlösning, tar ansvar för dina arbetsuppgifter och bidrar till ett positivt arbetsklimat.
Du har:
Högskoleutbildning inom ekonomi eller likvärdig utbildning
1-3 års erfarenhet av liknande arbete inom reskontra eller ekonomi
Goda kunskaper i Excel
Goda kunskaper i ekonomisystem
Mycket goda kunskaper i svenska och engelska, i både tal och skrift
Det är meriterande om du även har:
Erfarenhet av redovisningsarbete inom energibranschen
Erfarenhet av IFS
Kunskaper inom redovisning av byggmoms
I enlighet med våra kunders krav så genomför vi i denna rekryteringsprocess en bakgrundskontroll inför en eventuell anställning.
Om Jefferson Wells
Om Jefferson Wells

Jefferson Wells är ett konsult- och rekryteringsbolag specialiserat kompetensförsörjning av chefer och specialister. Jefferson Wells unika expertis och branscherfarenhet gör att vi kan få verksamheter att växa och erbjuda en långsiktig karriärutveckling för våra kandidater. Jefferson Wells finns på ett 50-tal orter i Sverige och i mer än 50 länder världen över och är en del av ManpowerGroup. Med vårt omfattande nätverk kan vi erbjuda mängder av spännande lediga jobb. Vi matchar dina färdigheter och karriärmål med några av Sveriges mest attraktiva verksamheter och varumärken, så att du kan uppnå dina karriärmål.
