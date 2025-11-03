Ekonomiassistent / Bokföring
Medical Care System MCS AB / Ekonomiassistentjobb / Flen Visa alla ekonomiassistentjobb i Flen
2025-11-03
, Katrineholm
, Eskilstuna
, Gnesta
, Vingåker
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Medical Care System MCS AB i Flen
, Hässleholm
eller i hela Sverige
Vi söker dig som vill bli en viktig del av vårt ekonomiteam och bidra till att skapa struktur, ordning och trygghet i vår ekonomiska hantering. Som ekonomiassistent/bokföringsansvarig får du en central roll i företagets vardag, med möjlighet att växa i takt med verksamheten.Publiceringsdatum2025-11-03Om tjänsten
I rollen kommer du att ansvara för företagets löpande ekonomiarbete. Du kommer att hantera bokföring, betalningsflöden, rapportering och uppföljning. Vi söker en person som är noggrann, självgående och trivs med att arbeta både operativt och administrativt.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:
Löpande bokföring av verifikationer, kund- och leverantörsfakturor.
Fakturering samt hantering av kund- och leverantörsreskontra.
Avstämningar, betalningar och bankhantering.
Momsredovisning, skattedeklarationer och rapportering till myndigheter.
Stöd vid budgetarbete och ekonomiska uppföljningar.
Förberedelser inför månads- och årsbokslut.
Administrativa uppgifter kopplade till ekonomi och redovisning.
Vi söker dig som:
Har relevant utbildning inom ekonomi/redovisning eller motsvarande arbetslivserfarenhet.
Har goda kunskaper i ekonomiprogram, gärna Fortnox.
Är noggrann, strukturerad och ansvarstagande.
Kan arbeta självständigt men trivs också i ett team.
Har god kommunikationsförmåga och är serviceinriktad.
Talar och skriver svenska obehindrat.
Vi erbjuder:
En stabil arbetsplats med korta beslutsvägar och möjlighet att påverka.
En varierad roll där du får stort eget ansvar.
En trivsam arbetsmiljö med engagerade kollegor.
Möjlighet till kompetensutveckling och karriärtillväxt inom ekonomi.
Flexibla arbetstider och möjlighet till viss distansarbete efter överenskommelse.Om företaget
Medical Care System MCS AB framställer och distribuerar högkvalitativa och lättillgängliga Första-Hjälpen produkter för ett snabbt och effektivt omhändertagande vid behandling av kemiska och termiska brännskador i ögonen och över hela kroppen. Vi genomför också kundanpassade riskinventeringar och utbildningar i syfte att sprida kunskap om kemiska och termiska risker och hur man undviker dessa, samt på bästa sätt omhändertar skadade i händelse av olycka.
Vi är ett växande företag som värdesätter engagemang, samarbete och professionalism. Vår vision är att skapar en trygg och hållbar ekonomi som ger verksamheten goda förutsättningar att växa. Hos oss får du möjlighet att utvecklas tillsammans med ett ambitiöst team där din insats verkligen gör skillnad.
Varmt välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-31
Skicka CV och personligt brev till nedanstående mail.
E-post: mollie.abrink@medicalcare.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Medical Care System MCS AB
(org.nr 556418-9321)
Industrivägen 5 (visa karta
)
642 34 FLEN Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Medical Care System Mcs AB Jobbnummer
9586778