Ekonomiassistent
2026-02-16
, Tibro
, Tidaholm
, Götene
, Skara
Visa alla jobb hos Cejn Ab Skövde, Ekonomi i Skövde
Ekonomiassistent (vikariat ca 1 år)
Vill du arbeta i ett stabilt och välmående företag där struktur, kvalitet och ansvar står i fokus? Vi söker nu en noggrann och självgående ekonomiassistent för ett vikariat under en föräldraledighet på cirka ett år.Publiceringsdatum2026-02-16Om företaget
Vi är ett etablerat företag med en långsiktig syn på både affärer och medarbetare. Hos oss arbetar vi strukturerat och professionellt med tydliga ansvarsområden och väl fungerande processer.
Ekonomifunktionen har en central roll i verksamheten och präglas av noggrannhet, ansvarstagande och kvalitet. Vi värdesätter samarbete och ett prestigelöst förhållningssätt, där var och en tar ansvar för sitt område samtidigt som vi stöttar varandra vid behov.Om tjänsten
Som ekonomiassistent hos oss får du en varierad roll med stort eget ansvar och möjlighet att utvecklas i ditt arbete. Du arbetar både med leverantörsreskontra och med ekonomiansvaret för ett mindre säljbolag, i nära samarbete med kollegor inom ekonomi och verksamhet.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter
- Hantering av leverantörsfakturor - hela processen från kontering och distribution till betalning
- Löpande bokföring
- Ansvar för ett mindre säljbolag, inklusive:
• Kundinbetalningar och kundreskontra
• Avstämningar
• Momsredovisning
• Medverkan vid upprättande av månadsbokslut
Vi arbetar i Microsoft Dynamics 365 och hanterar fakturor i ExFlow.
Vem är du?
Vi söker dig som har gymnasieutbildning inom ekonomi (eller motsvarande) och flera års relevant arbetslivserfarenhet, alternativt är relativt nyutexaminerad från högskolan med kortare erfarenhet.
För att trivas i rollen tror vi att du:
- Är strukturerad, noggrann och ansvarstagande
- Har god förståelse för ekonomiska flöden
- Arbetar självständigt och tar egna initiativ
- Är serviceinriktad och har lätt för att samarbeta
Erfarenhet av löneadministration är meriterande.
Vi erbjuder
- En bred och ansvarsfull roll i en stabil verksamhet
- Tydliga arbetsprocesser och väl fungerande rutiner
- En arbetsplats med engagerade kollegor, gott samarbete och korta beslutsvägar
- Eventuell möjlighet till förlängning
Låter det intressant?
Din ansökan, bestående av CV och personligt brev med motivering till varför du söker tjänsten, vill vi ha senast 8 mars 2026, dock kan intervjuer komma att ske löpande så vänta inte med din ansökan.
För mer information om tjänsten kontakta Anna Löfnertz, Ekonomichef, på telefon 0500-499652.
CEJN AB i Skövde utgör basen för CEJN-gruppen. Här sker utveckling, produktion och marknadsföring av snabbkopplingar för tryckluft, hydraulik och vätskor. Försäljningen utgörs till 85% av export till ett 25-tal länder i huvudsak via våra 18 försäljningsbolag. CEJN-gruppen har totalt 700 anställda, varav drygt 500 i Skövde. Ersättning
