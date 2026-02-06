Ekonomiassistent
2026-02-06
Professional Galaxy är ett IT- och teknikkonsultbolag som tillhandahåller högspecialiserad kompetens inom IT, mjukvaruutveckling, SAP, inköp, elektronik och mekanisk konstruktion. Vi samarbetar med erfarna seniora experter och levererar strategiskt värdeskapande kompetens till några av Sveriges mest komplexa och analytiskt krävande projekt. Vårt fokus ligger alltid på hög kvalitet, professionalism och tydliga, mätbara resultat.
Är du rätt person för uppdraget - eller vill du rekommendera en stark kandidat? Tveka inte att kontakta oss.
Ansök gärna redan idag - urval och intervjuer sker löpande.
Professional Galaxy söker: Ekonomiassistent
Vi söker nu en ekonomiassistent till ett konsultuppdrag hos en kund inom global industriell verksamhet, placerat i Finspång. Uppdraget är en del av Real Estate-verksamheten och innebär en central roll i det dagliga ekonomiarbetet, där struktur, kvalitet och nära samarbete med både verksamheten och central ekonomifunktion är avgörande.
Verksamheten befinner sig i en tillväxtfas och ekonomiavdelningen behöver förstärkning för att säkerställa stabila och effektiva ekonomiska flöden.
Om uppdraget
Som konsult kommer du att arbeta brett med löpande ekonomi kopplat till Real Estate och fungera som ett nav kring beställningar, fakturor och avstämningar. Du samarbetar nära både verksamheten och central ekonomi och bidrar aktivt till korrekta och kvalitetssäkrade ekonomiska processer.
Arbetsuppgifter
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter inkluderar:
Säkerställa korrekt kontering och betalning av leverantörsfakturor
Löpande avstämningar mellan fakturor och tillhörande avtal
Stöd i månadsbokslut genom framtagning av underlag och avstämningar
Granskning av resultat- och balansräkning samt uppföljning av avvikelser
Stöd i inköpsprocessen enligt gällande riktlinjer
Administration av inköpsanmodor och purchase orders
Medverkan i förbättringsarbete samt utveckling av rutiner och arbetssätt
Kvalifikationer
För att vara aktuell för uppdraget ser vi att du:
Har gymnasial ekonomutbildning eller motsvarande
Har 2-3 års erfarenhet av arbete på ekonomiavdelning
Är noggrann, strukturerad och självgående
Har goda kunskaper i Excel
Har goda kunskaper i svenska och engelska, i tal och skrift
Meriterande
Erfarenhet av SAP
Erfarenhet av inköp och arbete med avtal
Ansökan
Vänligen ansök direkt via vårt system med:
Ditt uppdaterade CV
Din tillgänglighet för att påbörja uppdraget
Beskriv i din motivering varför du är lämplig för uppdraget och hänvisa till tidigare konsultuppdrag, anställningar, utbildning och personliga egenskaper.
Observera:
Vi accepterar inte ansökningar via post
Alla ansökningar måste skickas via portalen för att vara giltiga
Placeringsort: Finspång
Startdatum: 2026-03-23
Slutdatum: 2026-12-31
Sista dag att ansöka är 2026-02-28
