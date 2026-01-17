Ekonomiassistent
Vi söker en erfaren och självgående ekonomiassistent/ekonomiadministratör för en 50 %-tjänst till att börja med.
Rollen passar dig som vill arbeta självständigt med bred ekonomiadministration i ett mindre och stabilt bolag. Du kommer att vara ensam i rollen, vilket innebär stort ansvar och möjlighet att påverka, strukturera och utveckla arbetssätt i nära dialog med företagets ledning.
Arbetsuppgifter - Löpande bokföring och ekonomiadministration - Leverantörsfakturor, betalningar och avstämningar - Kundfakturering, offerter och uppföljning - Momsredovisning och löpande rapportering - Förberedelse av underlag till bokslut, årsredovisning och revisor - Löneadministration (i samarbete med extern part vid behov) - Stöd i enklare ekonomisk uppföljning, budget och kostnadsanalys - Utveckling av rutiner och processer inom ekonomiområdet.
Vi söker dig som - Har erfarenhet av ekonomiadministration och redovisning - Är trygg i att arbeta självständigt och ta ansvar för helheten - Är strukturerad, noggrann och lösningsorienterad - Trivs i en roll med frihet under ansvar - Har intresse för verksamhetsnära ekonomi
Vi erbjuder - En 50 %-tjänst med möjlighet till utökning över tid - En varierad och ansvarsfull roll med stor självständighet - Möjlighet att påverka och bygga långsiktiga arbetssätt - En stabil och professionell arbetsmiljö.
Mer information om tjänsten lämnas vid intresse.
Sista dag att ansöka är 2026-02-16
