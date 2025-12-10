Ekonomiassistent
Uppvidinge kommun, Ekonomiavdelningen / Ekonomiassistentjobb / Uppvidinge Visa alla ekonomiassistentjobb i Uppvidinge
2025-12-10
, Växjö
, Alvesta
, Lessebo
, Vetlanda
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Uppvidinge kommun, Ekonomiavdelningen i Uppvidinge
Genom våra värdeord mod, tolerans och kreativitet arbetar vi i Uppvidinge kommun för att ge god service och utveckla samhällsviktiga funktioner till våra invånare, besökare och företag. Uppvidinge kommun är kommunens största arbetsgivare med cirka 800 anställda. Hos oss vill vi att våra medarbetare ska känna stor delaktighet och det ska finnas utrymme för flexibilitet och utveckling.
Vi erbjuder ett meningsfullt arbete där vi tillsammans har möjlighet att verkligen göra skillnad för kommunens invånare. Välkommen med din ansökan och välkommen till en kommun med ett blomstrande näringsliv, ett rikt föreningsliv och närhet till naturen!Publiceringsdatum2025-12-10Arbetsuppgifter
Som ekonomiassistent kommer du att vara en del i vår ekonomiavdelning. Ekonomiavdelningen består av 10 personer med olika roller och ansvar. Du kommer att spela en viktig roll i vårt ekonomiarbete, och dina huvudsakliga arbetsuppgifter kommer att innefatta:
Dagbokföring: Daglig registrering av affärshändelser på banken. Sammanställning och insamling av underlag för att kunna använda för bokföringen.
Avstämningar: Utföra månatliga avstämningar av främst likvidkonton, och vissa avräkningskonton, för att säkerställa korrekt bokföring.
Leverantörsreskontra: Vissa manuella utbetalningar, kontroll av återredovisning leverantörsbetalningar.
Kundreskontra: Hantering av vissa manuella inbetalningar, som inte har kvittats mot faktura.
Backup: Vara backup vid ledigheter och semester.
Övriga uppgifter: Övriga på ekonomiavdelningen förekommande uppgifter.Kvalifikationer
Vi söker dig som har ekonomiskt gymnasium, eller motsvarande utbildning. Erfarenhet av liknande arbetsuppgifter är meriterande. Det är önskvärt med goda kunskaper i bokföring och redovisning.
Som person är du noggrann, strukturerad och har en god förmåga att arbeta självständigt. Du ska ha lätt för att skapa och bibehålla goda relationer och ha mycket god förmåga att samarbeta.
Du ska ha god datorvana och goda kunskaper i Excel.
ÖVRIGT
Om du blir aktuell för anställning kommer arbetsgivaren att begära utdrag från belastningsregistret. Kommunstyrelsen har tagit ett beslut om att samtliga nyanställningar ska uppvisa belastningsregister innan anställning. Det utdrag som ska visas upp är utdraget för arbete inom skola eller förskola.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Uppvidinge kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller pappersformat.
Inför rekryteringsarbetet har Uppvidinge kommun tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-04 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C294392". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Uppvidinge kommun
(org.nr 212000-0605) Arbetsplats
Uppvidinge kommun, Ekonomiavdelningen Kontakt
Ekonomichef
Ulrika Örnström ulrika.ornstrom@uppvidinge.se 0474-47014 Jobbnummer
9637547