Ekonomiassistent
2025-11-10
Är du en duktig administratör med ett öga för siffror och trivs i en varierad roll? Då kanske du är vår nya kollega! Vi söker just nu en ekonomiassistent för ett vikariat på 12 månader med start i början av mars.
Ekonomiavdelningen är en del av kommunstyrelseförvaltningen. Ekonomiavdelningen är de förtroendevaldas förvaltningsresurs och ska utöva koncernledning, säkerställa att kommunen utvecklas med en långsiktig hållbarhet och att medborgarna erbjuds en service av god kvalitet. Publiceringsdatum2025-11-10Arbetsuppgifter
I rollen som ekonomiassistent kommer du vara ett viktigt stöd i det dagliga arbetet med redovisning i en varierad vardag.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter omfattas av:
• Löpande redovisning och avstämning
• Fakturering och ekonomiadministration
• Stöd i bokslutsarbete
• Momsredovisning
• Internkontroll
Du kommer att arbeta nära ett glatt team med både ekonomer och en upphandlare som tillsammans är kommunens centrala ekonomienhet.Kvalifikationer
Vi ser gärna att du som söker har en för området relevant utbildning. Tidigare arbetslivserfarenhet inom ekonomiområdet är meriterande men inget krav för tjänsten.
Som person är du strukturerad och arbetar enligt en tydlig process. Du organiserar och planerar ditt arbete väl, slutför det som påbörjats och håller deadlines. Vidare ser vi att du hanterar stress på ett konstruktivt sätt och bibehåller ett gott humör vid press och motgångar.
Vi ser även att du som söker har god datorvana och har lätt att lära dig nya system.
Intervjuer kan komma att ske löpande under ansökningsperioden.
ÖVRIGT
Bakgrundskontroller kommer att genomföras.
Nora kommun är beläget i den norra delen av Örebro län mellan Bergslagens sjöar och skogar. Kommunen har ett fantastiskt kulturarv och ett rikt föreningsliv. Nora är en entreprenörskommun där små lokala företag lever sida vid sida med stora internationella bolag. Till antalet är vi cirka 10 600 invånare och förväntas öka stadigt under kommande år. Dessa förutsättningar och närheten till det expansiva Örebro har gjort att allt fler vill bo och etablera sig i Nora kommun. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-27
