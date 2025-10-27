Ekonomiassistent

Grums Pastorat / Ekonomiassistentjobb / Grums
2025-10-27


Visa alla ekonomiassistentjobb i Grums, Karlstad, Säffle, Hammarö, Kil eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Grums Pastorat i Grums

I arbetet ingår löpande bokföring och avstämningar, ekonomisk uppföljning, budgetarbete, deltagande i bokslutsarbete, löner, annan personaladministration och övrig inom pastoratets verksamhet förekommande administration.
Bland arbetsuppgifterna ingår också att vara sekreterare i våra församlings- och kyrkoråd.
Kvalifikationer: Högskoleutbildning eller annan eftergymnasial utbildning med ekonomisk inriktning eller annan utbildning som bedöms likvärdig. Några års yrkeserfarenhet från liknande arbete är meriterande.
Du är medlem i Svenska kyrkan och delar dess värderingar.
Ansökan med meritförteckning, referenser och löneanspråk skall vara inkommen senast den 18 november på adress dan.olsson@svenskakyrkan.se. Rekryteringsarbetet påbörjas under ansökningstiden.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-18
E-post: dan.olsson@svenskakyrkan.se

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Grums Pastorat (org.nr 252003-9104)
Orrbygatan 6 (visa karta)
664 30  GRUMS

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Arbetsplats
Grums pastorat

Kontakt
Kanslichef
Dan Olsson
dan.olsson@svenskakyrkan.se
0554-688092

Jobbnummer
9574676

Prenumerera på jobb från Grums Pastorat

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Grums Pastorat: