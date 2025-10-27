Ekonomiassistent
Grums Pastorat / Ekonomiassistentjobb / Grums Visa alla ekonomiassistentjobb i Grums
2025-10-27
, Karlstad
, Säffle
, Hammarö
, Kil
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Grums Pastorat i Grums
I arbetet ingår löpande bokföring och avstämningar, ekonomisk uppföljning, budgetarbete, deltagande i bokslutsarbete, löner, annan personaladministration och övrig inom pastoratets verksamhet förekommande administration.
Bland arbetsuppgifterna ingår också att vara sekreterare i våra församlings- och kyrkoråd.
Kvalifikationer: Högskoleutbildning eller annan eftergymnasial utbildning med ekonomisk inriktning eller annan utbildning som bedöms likvärdig. Några års yrkeserfarenhet från liknande arbete är meriterande.
Du är medlem i Svenska kyrkan och delar dess värderingar.
Ansökan med meritförteckning, referenser och löneanspråk skall vara inkommen senast den 18 november på adress dan.olsson@svenskakyrkan.se
. Rekryteringsarbetet påbörjas under ansökningstiden. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-18
E-post: dan.olsson@svenskakyrkan.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Grums Pastorat
(org.nr 252003-9104)
Orrbygatan 6 (visa karta
)
664 30 GRUMS Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Grums pastorat Kontakt
Kanslichef
Dan Olsson dan.olsson@svenskakyrkan.se 0554-688092 Jobbnummer
9574676