Ekonomiassistent - Göteborg
2025-09-04
Vill du vara med och bidra till en hållbar framtid i en engagerad och erfaren ekonomiavdelning? Hos oss får du en trygg arbetsplats med stora möjligheter till utveckling och gemenskap!
Ekonomiavdelningen på Stena Recycling arbetar främst med leverantörsreskontra, kundreskontra, reseräkningar, anläggningstillgångar, skatter, internkontroll, redovisning, månadsbokslut samt övriga frågor kring ekonomi. Teamet du kommer att tillhöra är 15 kollegor som arbetar med olika typer av ekonomifrågor.
Om rollen
Som ekonomiassistent hos oss får du en central roll i vårt ekonomiteam. Du arbetar brett med löpande ekonomiadministration och har daglig kontakt med både kunder och kollegor gällande olika typer av ärenden, exempelvis betalningspåminnelser och inkasso.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter inkluderar:
• Boka kunders inbetalningar och säkerställa att betalningsflöden fungerar smidigt.
• Svara på mail från interna och externa kunder.
• Hantera och skicka betalningspåminnelser.
• Hantering av inkassoärenden.
• Arbeta med kreditförsäkringar och göra rapportering till kreditförsäkringsbolaget.
• Hantera kontoavstämningar och koncernavstämningar.
Du får möjlighet att utvecklas inom teamet och på sikt ta dig an nya arbetsuppgifter i takt med att du växer i rollen och bolaget utvecklas.
Vem är du?
Vi söker dig som är noggrann och ser möjligheter i vardagen. Du trivs med att arbeta strukturerat och har lätt för att samarbeta med andra. Du är serviceinriktad och tycker om att hjälpa både kunder och kollegor med olika typer av ärenden. Vi ser också att du tycker problemlösning i olika former är kul, har en positiv energi och sprider glädje till din omgivning.
Kvalifikationer
• Några års erfarenhet av arbete på ekonomiavdelning
• Gymnasieekonom eller motsvarande utbildning
• Goda kunskaper i Excel
• Goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift
Vi ser det som meriterande om du har (kan även stå i löpande text)
• Eftergymnasial utbildning inom ekonomi (t.ex. högskoleekonom)
• Erfarenhet av F&O Dynamics 365 eller Business Central
Vad erbjuder vi dig?
Hos oss får du en trygg och rolig arbetsplats, full av kompetenta och hjälpsamma kollegor som gärna delar med sig av sin kunskap. Eftersom vi vill skapa bästa möjliga förutsättningar för dig att lyckas i din nya roll börjar din medarbetarresa med en gedigen introduktionsutbildning. Vi satsar mycket på kompetenshöjande insatser och som en del av en större koncern finns många möjligheter för dig som vill växa, både individuellt och tillsammans med oss. Vi är måna om dig, därför erbjuder vi dig trygga och utvecklande förmåner. Läs mer här.
Om rekryteringsprocessen
Vi strävar efter att ha en så rättvis och objektiv rekryteringsprocess som möjligt och vill därför inte ha något personligt brev. I stället ber vi dig att svara på de inledande frågorna i samband med din ansökan. Om du uppfyller kraven kommer du att få länk till ett arbetspsykologiskt test som utgör en del i en helhetsbedömning. Vi tillämpar sex månaders provanställning och gör bakgrundskontroll. Här kan du läsa mer om vår rekryteringsprocess.
Har du frågor om rollen är du varmt välkommen att kontakta rekryterande chef Ulrika via Ulrika.Madeberg@stenarecycling.se
.
Om Stena Recycling
Stena Recycling är ett av Sveriges ledande återvinningsbolag och en helhetspartner för att utveckla hållbara cirkulära lösningar inom alla typer av verksamheter. Bolaget ingår i den familjeägda Stena Metallkoncernen och bedriver verksamhet över Europa, med betoning på Sverige och Norden. Våra 1900 medarbetare, fördelat på 90 anläggningar över hela Sverige, återvinner varje år mer än 3,5 miljoner ton uttjänt material från mer än 40 000 kunder inom olika branscher. Genom att hålla resurserna i omlopp spelar Stena Recycling en viktig och central roll i omställningen till en mer cirkulär ekonomi.
Välkommen till en framtidsbransch. Det börjar med dig - och vi lyckas tillsammans!
Vänligen observera att vi på grund av GDPR endast tar emot ansökningar via ansökningsknappen.
