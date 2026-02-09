Ekonomiassistent - fokus kundreskontra (AR)
Plats: Centrala Stockholm
Omfattning: 100%
Start: Relativt omgående
Längd: ca 3 månader, till juni (möjlighet till förlängning)
Om uppdragetVi söker nu en erfaren ekonomiassistent/redovisningsassistent till ett konsultuppdrag hos vår kund i centrala Stockholm. Uppdraget har ett fokus på kundreskontra (AR) i kombination med bredare stöd till ekonomifunktionen.
Kunden befinner sig i en systemövergång, där grundkompetens och precision finns på plats men där det just nu finns ett kapacitetsbehov under en övergångsperiod.
ArbetsuppgifterI rollen kommer du bland annat att arbeta med:
Kundreskontra (AR)
Uppföljning och indrivning av utestående kundfordringar
Credit collection, inklusive kontakt med kunder
Stöd i löpande ekonomi och andra förekommande uppgifter inom ekonomifunktionen
Samarbete med befintliga resurser inom AR, projektredovisning och löpande redovisning
Rollen är praktisk, operativ och bred, med stort eget ansvar inom AR-området.
Vem vi sökerVi söker dig som har jobbat med kundreskontra och är van att arbeta i en miljö där allt inte är helt strukturerat. Man bör ha en bra erfarenhet av att arbeta inom ekonomi, gärna med inriktning mot redovisning och som gillar att stötta och hjälpa till där det behövs.
Vi ser gärna att du:
Har goda kunskaper inom kundreskontra och leverantörsreskontra
Är noggrann, strukturerad och ansvarstagande
Trivs med att följa upp, kommunicera och driva ärenden i mål
Är bekväm med engelska i tal och skrift
Har intresse för och gärna viss förståelse för internationella affärer
Det viktiga är att du är trygg i dialog, professionell i ditt bemötande och villig att sätta dig in i hur affärer och betalningsflöden fungerar.
Skicka in din ansökan så snart som möjligt urval sker löpande.
Vi svarar gärna på frågorFör frågor om tjänsten kontakta Andreas Alexander, andreas.alexander@peopleoffinance.se
. Vi intervjuar löpande så varmt välkommen med din ansökan snarast. Tyvärr har vi inte möjlighet att ta emot ansökningar via mejl.
People of Finance & Interim är rekryterings- och konsultföretaget för marknadens mest eftertraktade ekonomerna och företag. Att söka denna möjlighet genom oss ger rätt person goda möjligheter till en spännande karriärutveckling - både nu och i framtiden. Vi sitter med fler spännande interimsuppdrag samt rekryteringar och genom att söka en roll genom oss kan också fler intressanta möjligheter dyka upp, utöver denna möjlighet. Glöm inte att följa vår LinkedIn för att ta del av spännande uppdrag och karriärmöjligheter - klicka här för att följa.
Vi ser fram emot din ansökan!
Sista dag att ansöka är 2026-02-13
