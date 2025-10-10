Ekonomiansvarig till Seglarförbundet
2025-10-10
Tjänstebeskrivning & erbjudande
Är du en driven och engagerad ekonomiansvarig som brinner för att leda i förändring och förbättring? Trivs du i en självständig roll med både operativt och strategiskt ansvar?
Då kan du vara den vi söker till vårt lag!
Svenska Seglarförbundet är en ideell organisation som arbetar för att utveckla all segling i Sverige - från optimistjollar och OS-båtar till fritidsbåtar. Nu söker vi en ekonomiansvarig som, tillsammans med övriga teamet, vill bidra till att stärka vår ekonomi och verksamhet framåt.
Tjänstebeskrivning och erbjudande
Som ekonomiansvarig hos oss blir du spindeln i nätet när det gäller vår ekonomiska förvaltning. Du arbetar såväl strategiskt som operativt och har ett helhetsansvar för förbundets ekonomi. Här får du chansen att vara med och påverka - inte bara siffror, utan även struktur, processer och arbetssätt.
Utöver ekonomin kommer du även ha ett kontorsansvar för vårt Stockholmskontor. Det innebär att du blir en viktig del av hjärtat i organisationen - du ser till att kontoret fungerar som en trivsam och välkomnande plats där både medarbetare och besökare känner sig hemma. Du har koll på det praktiska, ser till att det finns kaffe i kannan, är med och skapar en god arbetsmiljö och bidrar till känslan på kontoret - det lilla som ofta gör den stora skillnaden.
Dina huvudsakliga uppgifter:
• Ansvara för bokföring, budget, prognoser och rapportering.
• Hantera löpande ekonomiska flöden såsom fakturor, betalningar och löner.
• Förbereda årsbokslut och samordna med revisorer.
• Vara ett stöd till förbundsdirektören i ekonomistyrningsfrågor och utvecklingsarbete.
• Fortsätta att utveckla och effektivisera rutiner, processer och intern kontroll.
• Samverka med olika delar av organisationen - från styrelse till distriktsförbund.
Personprofil
För att trivas i rollen tror vi att du gillar både ordning och utveckling. Du är trygg i din ekonomiska kompetens, har några års erfarenhet från liknande arbete och vill gärna bidra i en miljö där engagemanget är stort. Hos oss får du gärna tänka nytt - men också gilla att grotta ner dig i detaljer.
Vi ser gärna att du är en person som trivs i en dynamisk vardag där ingen dag är den andra lik. Du har förmågan att hålla många bollar i luften, även när tempot skruvas upp, och du behåller lugnet när det behövs som mest. Du har ett positivt synsätt, inspirerar dem omkring dig och har lätt för att samarbeta - men också modet att fatta egna beslut när det krävs.
Vi tror att du har:
• Eftergymnasial utbildning inom ekonomi/redovisning.
• 3-5 års erfarenhet från en liknande roll, gärna inom ideell sektor.
• Vana att arbeta självständigt med hela ekonomiprocessen.
• Goda kunskaper i ekonomisystem och digitala verktyg.
• Starka analytiska och problemlösande färdigheter.
• Ett prestigelöst sätt och ett stort hjärta för föreningslivet.
Vad erbjuder vi?
• En arbetsplats där passionen för idrott och utveckling genomsyrar allt vi gör.
• En varierad vardag i ett team där alla hjälps åt.
• Flexibla arbetstider och möjlighet till distansarbete.
• Marknadsmässiga villkor och stor möjlighet att påverka.
Start: Omgående, enligt överenskommelse
Omfattning: 100% heltid
Arbetstid: Oreglerad arbetstid
Plats: Stockholm
PerformIQ - rekrytering av personal med egenskaper från idrott/föreningsliv, är vår samarbetspartner och vi hänvisar eventuella frågor om tjänsten till rekryteringskonsult Jannica Skärvinge på, jannica.skarvinge@performiq.se
. Urval och intervjuer sker löpande.
Välkommen med din ansökan!
Företagspresentation
Svenska Seglarförbundet är ett av 72 specialidrottsförbund inom Riksidrottsförbundet och ett av 38 olympiska specialförbund i Sveriges Olympiska Kommitté. Vi har ca 100?000 medlemmar i 325 klubbar över hela landet. Vår vision är att göra segling tillgängligt för alla - och vår mission är att utveckla seglare och ledare hela livet.
Läs gärna mer på www.svensksegling.se
eller följ oss i sociala medier! Ersättning
