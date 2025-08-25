Ekonomiansvarig till Light by Sweden
Adding People AB / Ekonomichefsjobb / Jönköping Visa alla ekonomichefsjobb i Jönköping
2025-08-25
, Aneby
, Habo
, Mullsjö
, Vaggeryd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Adding People AB i Jönköping
, Aneby
, Habo
, Mullsjö
, Vaggeryd
eller i hela Sverige
Därför är du viktig
Light By Sweden växer - och med dig vid rodret i ekonomin får vi både trygghet och framåtdriv. Här blir du en nyckelperson i ett entreprenörsdrivet bolag där idéer blir verklighet snabbt. Som ekonomiansvarig skapar du struktur, analyser och strategier som hjälper oss att fatta kloka beslut på resan framåt.
Det här är Light By Sweden
Light By Sweden grundades 2015 i småländska Tenhult utanför Jönköping - med målsättningen att bli "installatörens bästa vän" - och är en del av North Castle-koncernen. Vi är nio anställda och omsätter cirka 25 miljoner SEK. Företaget utvecklar och tillverkar energisparande LED-armaturer som är kärleksfullt utformade med installatören i fokus - med låg vikt och smarta funktioner som förenklar monteringen.
Utöver högkvalitativa produkter erbjuder Light By Sweden även professionell ljusplanering och projektering med gedigen ljusteknisk expertis, vilket garanterar effektiva lösningar som optimerar både ljus och energianvändning för kunder inom industri, lager, offentliga miljöer och andra verksamheter. Med egen utveckling, produktion och lagerhållning i Tenhult är företaget en komplett partner - från idé till färdig installation.
Vår kultur
På Light By Sweden präglas vardagen av entreprenörsanda, glädje och gemenskap. Vi är ett ungt, snabbväxande bolag som älskar att fira framgångar tillsammans - oavsett om det är vid kaffemaskinen, sommarfesten eller julbordet. Här blir du en del av ett team som alltid har installatören i fokus och som drivs av att göra saker enklare och bättre, varje dag.
Fokus i din roll
Hos oss får du ett helhetsansvar för ekonomin, med en kombination av strategiskt arbete och operativa uppgifter. Du arbetar nära verksamheten och är en självklar del av ledningsgruppen. Rollen passar dig som trivs i en miljö där du får ansvar för helheten, allt ifrån budgetarbete och koncernrapportering till löpande bokföring och bokslut - och där ingen dag är den andra lik.
Dina ansvarsområden inkluderar bland annat:
Månadsrapportering, årsredovisning och deklarationer
Löpande redovisning
Budget- och prognosarbete
Likviditetsuppföljning och kassaflödesanalyser
Finansiella analyser och strategisk ekonomistyrning
Effektivisering av rutiner och processer
Efterlevnad av regelverk och rapporteringskrav
Kort sagt: du är den som ser till att ekonomin hänger ihop, samtidigt som du bidrar med nya perspektiv som utvecklar både affären och oss som bolag.
Om vi får önska
Är du redo för nästa steg i din karriär? Kanske arbetar du idag som konsult inom revision, men längtar efter att få fokusera på ett enda bolag. Du vill ta ett helhetsansvar, följa utvecklingen på nära håll och känna att ditt arbete verkligen gör skillnad.
Relevant utbildning inom ekonomi, redovisning eller finans.
2-5 års erfarenhet i rollen som redovisningsansvarig eller liknande, med strategiskt ansvar.
God systemvana, gärna Fortnox, Capego, Rillion och Cognos.
Mycket god svenska i tal och skrift.
Har du dessutom ett intresse för våra produkter eller erfarenhet från liknande bransch är det ett extra plus.
B-körkort.
Är det rätt plats för dig?
För att trivas och lyckas i rollen behöver du vara strukturerad och noggrann med en god analytisk förmåga. Du gillar att arbeta med siffror och är trygg i att ta fram underlag och fatta beslut baserat på data. Samtidigt har du ett prestigelöst sätt och kan växla mellan detaljer och helhetsperspektiv.
Du är ansvarstagande och ordningsam, med förmågan att prioritera och planera ditt arbete för att hålla deadlines och säkerställa kvalitet i allt du gör. Och även om du arbetar självständigt, ser du värdet i samarbete och delar gärna med dig av din kunskap till teamet.
Bra att veta
Tillsvidareanställning.
Du rapporterar till vd.
Placering i Tenhult.
Visa ditt intresse snarast, urval sker löpande.
Har du frågor? Kontakta Anette Beckman, 072-500 30 23, eller Ida Jergell, 073-706 80 80. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-24 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Adding People AB
(org.nr 559161-8714)
561 61 TENHULT Arbetsplats
Addpeople Jobbnummer
9475165