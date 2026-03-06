Ekonomiansvarig
Vill du ha en nyckelroll där du äger helheten inom ekonomi och samtidigt är med och driver verksamheten framåt? Är du precis som oss kundorienterad och brinner för teamwork? Sök då den här tjänsten!
Om Pure Water Scandinavia;
Pure Water Scandinavia AB projekterar, konstruerar, producerar, driftsätter och servar renvattenanläggningar. Vi utmanar branschens giganter och är idag Sveriges främsta aktör inom renvatten till sjukhus och laboratorier.
Våra kunder finns inom industri, sjukhus, laboratorier och energi. Kunderna finns främst i Sverige, Norge och Finland, men en del leveranser går även utanför Europa.
Pure Water Scandinavia grundades 2001 och ägs sedan 2018 av Sdiptech AB. Sdiptech är en svensk teknikkoncern med inriktning mot infrastruktur som förvärvar och utvecklar bolag med fokus på att skapa mer hållbara, effektiva och säkra samhällen. Sdiptech är börsnoterat på Nasdaq Stockholm.
Om tjänsten;
Som Ekonomiansvarig har du det övergripande ansvaret för bolagets ekonomiprocesser - från successiv vinstavräkning och lön till fakturering, kundinbetalningar och utbetalningar. Du leder arbetet med månads- och kvartalsbokslut samt säkerställer korrekt hantering av moms, arbetsgivaravgifter, preliminärskatt, periodisk sammanställning och prognoser.
Rollen innefattar även hållbarhetsrapportering och ett viktigt ansvar för ISO 9001, där du är med och utvecklar struktur, kvalitet och arbetssätt. Du driver verksamhetsutveckling inom ditt område och är en naturlig samarbetspartner till övriga funktioner, där du ingår i ledningsgruppen.
Det här är en roll för dig som vill kombinera operativt ansvar med strategiskt inflytande och som trivs i en position där du verkligen gör skillnad.
Vem är du?
Vi tror att du är en person som trivs i en roll där du får ta ansvar och vara delaktig i helheten. Du arbetar självständigt, men uppskattar att ha kollegor nära till hands för att bolla idéer och lösa frågor tillsammans.
Du har ett affärsmässigt tänk och gillar att vara nära verksamheten - att förstå vad som driver affären och hur ekonomin kan bidra till rätt beslut. Samtidigt är du noggrann och tycker om struktur, ordning och reda.
Kanske har du arbetat som ekonomichef, ekonomiansvarig eller i en annan ledande ekonomifunktion. Du har en relevant utbildning inom ekonomi och känner dig trygg i redovisning, rapportering och uppföljning. Erfarenhet av projektekonomi är meriterande, liksom arbete i en koncernstruktur eller i en verksamhet med kvalitets- eller ISO-arbete.
För oss är det också viktigt hur du är som person. Du är prestigelös, kommunikativ och tycker om att samarbeta. Du delar gärna med dig av din kunskap och bidrar till en positiv och lösningsorienterad kultur.
Vad erbjuder vi?
Hos oss är kunden alltid i fokus och vi värdesätter kvalitet och långsiktiga relationer. Var och en tar ansvar för sitt område, men vi är aldrig ensamma - vi hjälps åt, stöttar varandra och firar framgångar tillsammans.
Vi tror mer på samarbete än prestige, på dialog framför silos och på att ha roligt på jobbet. Och vi är faktiskt ett riktigt bra gäng som bryr oss om både vårt arbete och varandra.
Tjänsten är på heltid tillsvidare med placeringsort i Falun. Publiceringsdatum2026-03-06Så ansöker du
I den här rekryteringen samarbetar vi med True Consulting & Recruitment, www.truehr.se.
Sök tjänsten via: www.truehr.se/lediga-tjanster
senast den 12 april 2026.
För ytterligare frågor är du välkommen att kontakta rekryteringskonsult Helena Lundqvist, 070-744 00 18, helena@truehr.se
Om True Consulting & Recruitment;
True är det lilla företaget med det stora hjärtat och engagemanget. Vi har gedigen och flerårig erfarenhet inom kompetensförsörjning och HR. Med vår erfarenhet i branschen har vi byggt upp starka värderingar kring hur vi anser att människor ska behandlas för att må bra och blomstra på jobbet. Det är vår kompass i allt vi tar oss an.
Det är inte mängden företag som är viktigt för oss, utan att vi jobbar med samarbetspartners som har en juste personalpolitik och precis som vi vill bygga långsiktiga och djupa kvalitativa relationer. Vi brinner för det genuina, för människor och för kvalitet där ingen part skall blir en i mängden. Hos oss är alla vinnare! Så ansöker du
