Självgående ekonomiansvarigPubliceringsdatum2025-09-18Om tjänsten
Just nu söker vi för kundsräkning en ekonomiansvarig till ett vikariat på 6-8månader.
Som ekonomiansvarig får du ett brett och operativt ansvar för ekonomifunktionen. Du arbetar nära VD och övrig ledning och är en viktig del i att driva verksamheten framåt. Rollen omfattar både redovisning, rapportering och ekonomisk analys, samt inslag av inköp och projektuppföljning.
Ansvarsområden
* Löpande redovisning, månads- och årsbokslut
* Rapportering till ledning och externa parter
* Budget, prognos och kassaflödesanalys
* Löneadministration för ca 80 anställda
* Inköpsuppföljning och stöd i projektredovisning
Lämplig bakgrund
Vi ser gärna att du har flerårig erfarenhet som ekonomi- eller redovisningsansvarig samt goda kunskaper i rapportering, analys och ekonomistyrning.Dina personliga egenskaper
Vi söker dig som är en noggrann, prestigelös och självgående doer med god analytisk förmåga och ett lösningsorienterat arbetssätt. Du är trygg i din kompetens, vågar ta beslut och trivs i en roll där du får arbeta nära både ledning och organisation.Så ansöker du
För mer information om tjänsten är du välkommen att kontakta ansvarig Konsultchef Sandra Bruveris på sandra.bruveris@sjr.se
. Vi intervjuar löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan ansökningstiden har gått ut. Sista ansökningsdag är 2025-10-16.
Varmt välkommen med din ansökan!
Konsult hos SJR
Att arbeta som konsult hos SJR innebär att du blir en del av en dedikerad organisation med kompetens att ge dig perfekta förutsättningar att utvecklas både inom din yrkesroll och på ett personligt plan. Du får tillgång till vårt stora nätverk av intressanta företag och uppdragsgivare och därmed en unik möjlighet att ta din karriär till nästa steg.
Vi på SJR bryr oss om vår personal och tillsammans med oss får du en långsiktig partner som ger dig trygghet och stöd. Vi är lyhörda för dina behov och du kommer att ha en nära relation med din konsultchef som stöttar dig i din utveckling.
