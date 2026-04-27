Ekonom vid fysiska institutionen
2026-04-27
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 46 000 studenter och 8 500 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.
På fysiska institutionen bedrivs det världsledande utbildning och forskning inom flera olika forskningsfält. Institutionen är forskningsintensiv och vi bedriver både grund- och tillämpad forskning. Fysiska institutionen är en av universitetets största institutioner med ca 420 medarbetare och med en omsättning på drygt 500 miljoner kr.
Du kommer att ingå i ett team med 10 andra ekonomer som ansvarar för ekonomihanteringen åt fysiska institutionens sju avdelningar för forskning och utbildning. Du rapporterar till institutionens ekonomichef.
Lunds universitet är en statlig myndighet vilket innebär att du får särskilda förmåner, generös semester och en förmånlig tjänstepension.
Som ekonom hos oss arbetar du konsultativt och ger kvalificerat ekonomiskt stöd till ledning, institutionens avdelningar samt stödverksamhet. Du samarbetar nära ekonomikollegor, ledning, avdelningsföreståndare, projektledare, forskare och lärare.
upprätta budget, prognoser och bokslut
göra ekonomiska kalkyler, avstämningar och löpande uppföljning av forskningsprojekt
ansvara för ekonomisk återrapportering till bidragsgivare
hantera löpande redovisning, såsom leverantörsfakturor och anläggningsredovisning
bidra till utveckling och förbättring av rutiner, mallar och ekonomiska processer
Även andra arbetsuppgifter inom ekonomi och administration kan förekomma. Arbetsinnehållet kan komma att förändras över tid, i takt med verksamhetens behov.
Rollen som ekonom är till stor del konsultativ, vilket innebär att du förväntas ge råd, stöd och vägledning i ekonomiska frågor. En viktig del av arbetet är att kunna förklara ekonomiska samband på ett pedagogiskt sätt för personer utan ekonomisk bakgrund.
Relevant högskole- eller universitetsutbildning inom ekonomi
Erfarenhet av kvalificerat ekonomiarbete, exempelvis budget, prognos och uppföljning
Mycket goda kunskaper i Officepaketet
Mycket god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska och engelska
Förmåga att självständigt planera, hantera och analysera ekonomiskt arbete
Ett strukturerat, analytiskt och kvalitetsmedvetet arbetssätt
En positiv inställning och god samarbetsförmåga
Erfarenhet av redovisning och uppföljning av större projekt, exempelvis EU-finansierade forskningsprojekt
Erfarenhet av inköp och upphandling
Erfarenhet av ekonomiarbete inom offentlig sektor
Vi söker dig som är lösningsorienterad, noggrann och engagerad. Du trivs i en roll med många kontaktytor och har lätt för att samarbeta och skapa förtroendefulla relationer. Du har ett flexibelt arbetssätt och vill utvecklas tillsammans med verksamheten.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet samt vid hur din kompetens och erfarenhet kompletterar och stärker institutionens arbete för en långsiktigt hållbar och positiv utveckling.
Tillsvidareanställning med omfattning 100 %. Provanställning kan komma att tillämpas.
Tillträde i september 2026 eller enligt överenskommelse. Anställningen kommer att vara placerad vid Fysiska institutionen.
Ansökan ska innehålla CV och personligt brev med motivering till varför du är intresserad av anställningen och på vilket sätt anställningen matchar dina meriter. Ansökan bör även innehålla examensbevis eller motsvarande samt övrigt som du önskar åberopa (kopior av betyg, uppgifter till referenser, rekommendationsbrev etc)".
LTH - Lunds Tekniska Högskola - är en del av Lunds universitet. På LTH utbildar vi människor, bygger kunskap för framtiden och arbetar hårt för att utveckla samhället. Vi skapar utrymme för briljant forskning och inspirerar till kreativ utveckling av teknik, arkitektur och design. Här läser närmare 12 000 studenter. Varje år publicerar våra forskare - varav många verkar inom världsledande profilområden - omkring 100 avhandlingar och 2 000 vetenskapliga rön. En rad forskningsresultat och studentarbeten förädlas till innovationer. Tillsammans utforskar och skapar vi - till nytta för världen.
Fysiska institutionen är en av Lunds universitets största institutioner med cirka 400 anställda. Vid institutionen finns sju forskningsavdelningar och ett antal större centrumbildningar. Forskningen vid institutionen täcker ett brett spektrum av modern fysik. www.fysik.lu.se.
Sista dag att ansöka är 2026-05-17
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare: Lunds Universitet
(org.nr 202100-3211), https://www.lu.se/vacancies
Paradisgatan 2 (visa karta
)
222 40 LUND Arbetsplats
Lunds universitet, LTH, Fysiska institutionen
Rekryterande chef
Charlotte Solberg charlotte.solberg@fysik.lu.se +46462223194
9877597