Ekonom till Västerås stad
2025-08-27
Västerås stad har tagit bort personligt brev från ansökningsprocessen. Det gör vi för att få en bättre och mer rättvis rekryteringsprocess. När du skickar in din ansökan kommer du att få svara på ett antal frågor som blir en viktig del i vårt urvalsarbete.
Varje dag gör vi på Individ- och familjeförvaltningen skillnad för människor i Västerås. Nu söker vi en ekonom till ett vikariat på vår Ekonomienhet, en viktig stödfunktion där du får arbeta med bland annat redovisning och statsbidrag och bidra till att utveckla vårt arbete framåt.Publiceringsdatum2025-08-27Arbetsuppgifter
Som ekonom får du en bred och varierad tjänst där huvudfokus ligger på redovisning och statsbidrag. Du samordnar och håller ihop förvaltningens statsbidrag, från ansökan till uppföljning, och är ett bollplank och stöd till chefer och medarbetare i frågor som rör området. Rollen innebär också arbete med budget och prognos samt andra delar av redovisningen, exempelvis månadsuppföljningar och förvaltningens investeringar. Du redovisar och presenterar även ekonomiskt underlag för ledningsgruppen.
Tjänsten innebär många kontakter och samarbeten, både inom förvaltningen och i olika nätverk i staden. Du arbetar självständigt och har stort ansvar i rollen, men självklart med stöd av chef och kollegor.
Vill du se mer om vad vi gör på Individ- och familjeförvaltningen? Kika in på vår Instagram! https://www.instagram.com/iffvasteras/
Din kompetens
Vi letar efter dig som har ett intresse för redovisning och gillar att ta initiativ! Du har en akademisk utbildning inom ekonomi och goda kunskaper i Excel. Om du innan har arbetat inom ekonomi eller har erfarenhet av ekonomisystem är det ett plus.
Det är viktigt att du trivs i en roll där du får möjlighet att arbeta självständigt, samtidigt som du värdesätter och arbetar för ett bra samarbete inom verksamheten. Du kan på ett pedagogiskt sätt förmedla ekonomisk information till andra och som person är du både noggrann och strukturerad.
Vi erbjuder
Hos oss blir du en del av en engagerad och kompetent arbetsgrupp med god stämning och ett öppet klimat. Du får möjlighet att bidra med din kompetens i en organisation där vi utvecklar både strukturer, rutiner och arbetssätt. Som ekonom får du arbeta självständigt med ansvar och samtidigt utvecklas med kunniga kollegor.
Vi tror på tillit och frihet under ansvar. Det innebär att du själv planerar din arbetsdag, har flextid och möjligheten att viss del av tiden arbeta på distans.
Här blir du en del av något större! Med värme och respekt visar vi handlingskraft i det stora och det lilla. Vi lever vår värdegrund i mötet med varandra och de vi är till för. Varje dag, året runt ser vi till att Västerås fungerar. Tillsammans med dina ca 11 500 kollegor runt om i staden får du Sveriges viktigaste jobb.
Läs mer om möjligheter, karriärvägar och om vårt erbjudande här:https://www.vasteras.se/jobbochkarriär
Övrig information
Tjänsten är ett vikariat fram till 2026-05-13 med möjlighet till förlängning.
