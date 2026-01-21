Ekonom till redovisningsgruppen
Kriminalvården, Enheten för redovisning, planering och uppföljning
2026-01-21
, Söderköping
, Finspång
, Linköping
, Katrineholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Kriminalvården, Enheten för redovisning, planering och uppföljning i Norrköping
, Linköping
, Malmö
eller i hela Sverige
Kriminalvården växer - vi bygger nytt, bygger om och bygger till och söker nu fler medarbetare. Vårt viktigaste mål är att minska återfall i brott - att bryta den onda cirkeln. Lyckas vi med det blir samhället tryggare och säkrare för alla. Vi är den myndighet som ansvarar för anstalter, frivård, häkten och klienttransporter.
Kriminalvårdens servicecenter (KSC) är en del av huvudkontoret och stödjer myndigheten inom personal- och ekonomiadministrativa tjänster, supportfunktion, resebokning samt myndighetens växelfunktion. KSC fungerar som en väg in och har som mål att lösa alla inkomna frågor på ett vänligt och professionellt sätt.
Vi arbetar aktivt för att kontinuerligt utveckla vår personal och förbättra våra tjänster. Välkommen till en fantastisk arbetsplats och ett meningsfullt arbete.

Arbetsuppgifter
Anställningen är placerad inom sektionen för Ekonomiadministration. Sektionen ansvarar för Kriminalvårdens löpande redovisning och bokföring såsom leverantörsfakturor, E-handel och beställningar, kundfakturor, betalningar, intagnas medel, driftredovisning, bokslut och systemförvaltning.
* Du kommer att arbeta i ett litet team med fokus att förbättra vår redovisning av lager och förråd. Du tillsammans med kollegor tar gemensamt ansvar för ert uppdrag, inkommande ärenden och bidrar till måluppfyllelse. Det är viktigt att man är driven och delar med sig och tar eget ansvar för vårt uppdrag.
* Du arbetar även med myndighetens löpande redovisning, in- och utbetalningar, månatliga avstämningar och bokslut.
* Verksamhetssupport gällande främst lager och förråd samt även stöd och support till andra kollegor inom ditt ansvarsområde.
* Uppföljning och ekonomisk redovisning av projekt och arbetsdrifter.
* Du arbetar aktivt med ständiga förbättringar av rutiner, arbetssätt och omvärldsbevakar och jobbar för att förenkla och effektivisera lagerhantering och dess redovisning inom myndigheten.
* Rollen omfattar också andra uppgifter som är vanligt förekommande inom sektionen och som ingår i andra gruppers arbetsuppgifter, såsom redovisningar av anläggningar inklusive aktiveringar och inventeringar.Kvalifikationer
Vi söker dig som är lugn, uppmärksam och tillmötesgående i ditt bemötande. Du arbetar bra med andra människor och har lätt för att anpassa dig till ändrade omständigheter. Som person ser du möjligheterna i förändringarna och tar ansvar för din uppgift genom att själv strukturera upp ditt angreppssätt. Vidare planerar, organiserar och prioriterar du ditt arbete på ett effektivt sätt.
För oss är det viktigt att du delar Kriminalvårdens grundläggande värderingar om en human människosyn, respekt för individen samt tron på människans vilja och förmåga att utvecklas. Du är även medveten om och har förståelse för hur bakgrund, kultur och grupptillhörighet påverkar dig själv och andra. Vidare förväntas du med ditt förhållningssätt bidra till att alla blir likvärdigt bemötta. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Vi söker dig som har:
* YH-utbildning inom ekonomiadministration alternativt annan kombination av utbildnings- och erfarenhetsbakgrund som Kriminalvården bedömer relevant.
* Erfarenhet av arbete som ekonom
* Har arbetat med bokslutsarbete
* Förmåga att uttrycka sig väl i tal och skrift på svenska
* Goda kunskaper i Microsoft Office (Excel och Word)
Det är meriterande om du har:
* Utbildning i ekonomisystemet Unit4 ERP eller annat ekonomisystem
* Övriga utbildningar inom statlig redovisning
* Erfarenhet av arbete med lager och förråd
* Erfarenhet av statlig redovisning och offentlig verksamhet
* Erfarenhet av ekonomisystemet Unit4 ERP och proceedo
ÖVRIGT
Kriminalvården har valt att ta bort det personliga brevet och ersatt det med urvalsfrågor som är relevanta för tjänsten. Svaren i urvalsfrågorna och CV ligger till grund för om du är kvalificerad att gå vidare i processen.
För att bli aktuell för anställning inom Kriminalvården krävs att du motsvarar högt ställda krav gällande lämplighet, omdöme, säkerhets- och sekretessmedvetande och att du följer gällande lagar. Det innebär att du står upp för demokratiska värderingar och den statliga värdegrund som gäller för Kriminalvårdens verksamhet.
Vissa befattningar är placerade i säkerhetsklass och då kommer en säkerhetsprövning med registerkontroll att genomföras innan beslut om anställning fattas. För vissa säkerhetsklassade tjänster krävs svenskt medborgarskap. Kriminalvården välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Läs mer om säkerhetsprövningen på: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/sakerhetsprovning-vid-rekrytering/
Befattningen kan innebära krigsplacering vid Kriminalvården. Läs mer om krigsplacering på: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/krigsplacering/
Individuell lönesättning tillämpas.
Provanställning kan komma att tillämpas.
Kriminalvården strävar efter en jämn könsfördelning och ökad mångfald.
