Ekonom till Klimator
OIO Väst AB / Redovisningsekonomjobb / Göteborg
2026-01-22
Vill du ta en central roll i ett snabbväxande techbolag som påverkar hur världen rör sig - på riktigt? Till Klimator söker vi nu en strukturerad och affärsnära ekonom som vill skapa ordning, bygga smarta processer och vara med när bolaget tar nästa steg i sin tillväxtresa.
Om KlimatorKlimator är ett svenskt mjukvarubolag med över 30 års forskningsbakgrund och är ledande med AI-baserade lösning till vinter- och fordonsindustrin. Bolaget har flera globala patenterade lösningar som med hög precision talar om när och var en väg blir hal. Klimators syfte är att bidra till säkrare vägar och öka tillgängligheten av automatiserade och självkörande funktioner.
Klimator jobbar dagligen med kommuner, entreprenörer och trafikverk i sju länder. Exempel på kunder är Svevia, Terranor, PEAB, Göteborgs Stad och Mesta AS.
För att lära känna Klimator och läsa mer om bolaget kan du läsa mer på deras hemsida.
Om rollenDu kommer spela en avgörande roll i vårt ekonomiteam som i dagsläget består av VD, CFO och en extern redovisningskonsult och du kommer även arbeta nära kund- och leveransteamet. Vi söker dig som trivs i en snabbväxande miljö, vågar tänka nytt och bidrar till nästa generations ekonomisystem som ska skala över hela världen.
Rollen har initialt fokus på kundfakturering, avtalshantering, registrering av leverantörsfakturor och du kommer också spela en viktig roll i att utveckla och automatisera våra ekonomiprocesser för att stödja ett skalbart och datadrivet arbetssätt.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:
Ansvara för kundfakturering kopplat till avtal, projekt och prislistor
Hantera fakturering i flera valutor och för både svenskt moderbolag och danskt dotterbolag
Leverantörsreskontra och hantering av inköpsorder med PO-nummer
Avvikelsehantering, periodiseringar och uppföljning av intäkter
Arbeta med och bidra till införande av nya system för fakturering och avtal under Q2 2026
Stötta det kommersiella teamet med analys, beslutsunderlag och rapporter
Stötta vid periodavslut och bokslut i samarbete med extern redovisningsbyrå
Vi söker dig somHar eftergymnasial utbildning inom ekonomi eller redovisning
Har minst 5 års erfarenhet av arbete som ekonomiassistent eller liknande roll
Gärna har bakgrund från SaaS-, tech- eller tillväxtbolag
Gärna har erfarenhet av internationell fakturering, valutahantering och momsfrågor över landsgränser eftersom Klimator idag levererar till sju aktiva marknader
Har god systemvana och trivs i miljöer där mycket fortfarande är under utveckling
Talar och skriver obehindrat på svenska och engelska
Som person är du noggrann, prestigelös och nyfiken. Du trivs i team och ser dig själv som en lagspelare som vågar ställa frågor och dela kunskap. Du gillar att skapa struktur där det tidigare varit spretigt. Du tar ansvar, håller vad du lovar och tycker om att arbeta nära affären. I en föränderlig miljö ser du möjligheter snarare än hinder.
Om anställningenDetta är en direktrekrytering där du blir anställd hos Klimator.
Omfattning: Heltid
Start: Snarast möjligt/enligt överenskommelse med hänsyn till uppsägningstid
Placering: Centrala Göteborg
Lön: Fast månadslön
Ersättning
