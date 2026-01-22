Ekonom med erfarenhet!
Gigstep AB / Ekonomiassistentjobb / Malmö Visa alla ekonomiassistentjobb i Malmö
2026-01-22
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Gigstep AB i Malmö
, Lomma
, Lund
, Landskrona
, Svalöv
eller i hela Sverige
Vi söker nu en erfaren och självgående ekonom till ett uppdrag hos en av våra kunder i Malmö. Rollen passar dig som har en stabil bakgrund inom ekonomi och trivs med att arbeta strukturerat, analytiskt och med stort eget ansvar.
Beroende på din kompetens kan arbetsuppgifterna anpassas - vi välkomnar ansökningar från både erfarna ekonomiassistenter och redovisningsekonomer som vill utvecklas vidare.
Löpande ekonomi
Hantering av kund- och leverantörsreskontra
Fakturering och betalningsuppföljning
Kontoavstämningar
Administration av in- och utbetalningar
Redovisning
Löpande bokföring
Delaktighet i månads- och årsbokslut
Rapportering och analys
Uppdatering av huvudbok och förberedande underlag
Övriga uppgifter
Kontakt med interna och externa parter i ekonomirelaterade frågor
Säkerställa kvalitet i ekonomiska flöden och data
Aktivt bidra till förbättringar av rutiner, processer och arbetssätt
Vi ser gärna att du har
Flera års erfarenhet av arbete inom ekonomi
Trygghet inom reskontra, bokföring och gärna bokslutsarbete
God systemvana och mycket goda kunskaper i Excel
Relevant akademisk utbildning inom ekonomi från högskola eller universitet
Vem är du?
Du är en person som gillar struktur, ordning och ansvar. Du arbetar noggrant, har god analytisk förmåga och trivs i en roll där du får bidra med både bredd och djup i det ekonomiska arbetet.
Vi jobbar med löpande urval - så skicka in din ansökan redan idag! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-21 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7096713-1803195". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Gigstep AB
(org.nr 559187-8227), https://jobs.gigstep.se
Storgatan 22A (visa karta
)
211 42 MALMÖ Arbetsplats
Gigstep Jobbnummer
9699361