Ekonom med erfarenhet!

Gigstep AB / Ekonomiassistentjobb / Malmö
2026-01-22


Vi söker nu en erfaren och självgående ekonom till ett uppdrag hos en av våra kunder i Malmö. Rollen passar dig som har en stabil bakgrund inom ekonomi och trivs med att arbeta strukturerat, analytiskt och med stort eget ansvar.
Beroende på din kompetens kan arbetsuppgifterna anpassas - vi välkomnar ansökningar från både erfarna ekonomiassistenter och redovisningsekonomer som vill utvecklas vidare.
Löpande ekonomi

Hantering av kund- och leverantörsreskontra

Fakturering och betalningsuppföljning

Kontoavstämningar

Administration av in- och utbetalningar

Redovisning

Löpande bokföring

Delaktighet i månads- och årsbokslut

Rapportering och analys

Uppdatering av huvudbok och förberedande underlag

Övriga uppgifter

Kontakt med interna och externa parter i ekonomirelaterade frågor

Säkerställa kvalitet i ekonomiska flöden och data

Aktivt bidra till förbättringar av rutiner, processer och arbetssätt

Vi ser gärna att du har
Flera års erfarenhet av arbete inom ekonomi

Trygghet inom reskontra, bokföring och gärna bokslutsarbete

God systemvana och mycket goda kunskaper i Excel

Relevant akademisk utbildning inom ekonomi från högskola eller universitet

Vem är du?
Du är en person som gillar struktur, ordning och ansvar. Du arbetar noggrant, har god analytisk förmåga och trivs i en roll där du får bidra med både bredd och djup i det ekonomiska arbetet.
Vi jobbar med löpande urval - så skicka in din ansökan redan idag!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-21
Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Gigstep AB (org.nr 559187-8227), https://jobs.gigstep.se
Storgatan 22A (visa karta)
211 42  MALMÖ

Arbetsplats
Gigstep

Jobbnummer
9699361

