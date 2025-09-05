Ekonom/Controller till statlig verksamhet
2025-09-05
Dina arbetsuppgifter i huvudsak
Är du en kommunikativ person med ett öga för detaljer och har ett stort intresse för redovisning och projektverksamhet? Vill du vara med och bidra till förvaltningens utvecklingsarbete inom projektredovisning? I rollen som ekonom inom projektverksamhet får du chansen att göra just det!
Vi söker en ekonom till ekonomiavdelning med inriktning på förvaltningens investerings- och projektverksamhet. Tjänsten innefattar att bland annat ha ansvar för:
• Uppläggning och kodning av projektnummer i ekonomisystemet.
• Koda förutsättningar för tidsrapportering.
• Kodning av förkonteringsuppgifter till leverantörskontra.
• Upplägg av arbetsordrar för förvaltningens driftsorganisation.
• Aktivering av investeringsprojekt.
• Bokföra kapitalkostnader.
• Avsluta projektnummer i ekonomisystemet.
• Ombokning av ekonomiska transaktioner.
• Delaktig och behjälplig vid bokslut.
Utöver dessa arbetsuppgifter kan rollen även innebära ett aktivt deltagande i förvaltningens processer kring uppstart och avslut av investeringsprojekt. Du blir en del av ett kompetent team bestående av ekonomer som har många års erfarenhet av investering och projektekonomi. Teamet har ett tätt samarbete med förvaltningens ekonomichef och redovisningschef.
Vem är du?
Vi söker dig som:
• Har en högskole- eller yrkesutbildning inom redovisning eller motsvarande arbetslivserfarenhet.
• Har erfarenhet av att arbeta som ekonom och har goda kunskaper i Excel.
• Har erfarenhet av att arbeta självständigt göra analyser och bedömningar.
• Har erfarenhet från kommunal verksamhet.
Vi ser det som meriterande om du har erfarenhet av att jobba inom anläggnings- eller infrastrukturbranschen och har tidigare arbetat med ekonomisystemen IFS och Unit 4 ERP (Agresso)
För att lyckas i rollen ser vi att du:
• Är detaljfokuserad, strukturerad och har förmågan att planera, organisera och slutföra arbetsuppgifter.
• Är en lagspelare, kommunikativ och trivs med att arbeta med flera olika slags arbetsuppgifter.
• Uppskattar att arbeta självständigt och i grupp.
Om verksamheten
Konsultrollen passar dig som på kort tid vill skaffa dig bred erfarenhet. Vi erbjuder dig chansen att arbeta på populära arbetsplatser med välkända varumärken där du kan utveckla din kompetens och bredda ditt CV. Du kommer att trivas som konsult om du söker en värld av spännande uppdrag och nya kontaktnät. Vi vill att du ska må bra och trivas med oss på Poolia. Vid din sida har du din konsultchef som agerar bollplank och stöttar dig i att lyckas på dina uppdrag. Självklart omfattas din anställning på Poolia av kollektivavtal och försäkringar.
