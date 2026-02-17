Ekonom
2026-02-17
Om jobbet
Som ekonom ingår du i institutionens ekonomifunktion. Ekonomifunktionen är en serviceinriktad stöd- och rådgivningsfunktion där funktionen tillsammans tillhandahåller professionellt ekonomiskt stöd till institutionens ledning och chefer. Du kommer att ha en viktig roll i budget- och bokslutsarbetet inom institutionen. Arbetet som ekonom innebär också att verka för att ekonomiskt regelverk efterlevs samt ta fram ekonomiska underlag.
Som ekonom driver du det löpande ekonomiarbetet på avdelningsnivå samt säkerställer att kärnverksamheten får ett ändamålsenligt, professionellt och verksamhetsnära stöd i ekonomiska frågor. Rollen innebär ett proaktivt arbete med analys, uppföljning och rådgivning som utgör ett viktigt underlag för verksamhetens styrning och beslut. Arbetet innebär att presentera komplexa ekonomiska samband på ett pedagogiskt sätt för verksamhetsföreträdare.
Du kommer att arbeta med den ekonomiska hanteringen av forskningsprojekt på en eller flera avdelningar på institutionen. I arbetet ingår bland annat budget- och prognosarbete, uppföljning av kostnader, avstämningar med projektledare och ekonomiska rapporteringar till finansiärer, såväl nationella som EU-projekt.
Du kommer att delta i arbetet med att utveckla och kvalitetssäkra institutionens ekonomiprocesser, rutiner och systemstöd. I rollen ingår också att representera institutionen gentemot andra institutioner, universitetsförvaltningen och finansiärer.
Om dig
Arbetet kräver ett serviceinriktat förhållningssätt där du själv självständigt driver, stöttar och ger råd till berörda chefer och forskare. Du behöver därför vara ansvarstagande, serviceinriktad och ha lätt för att samarbeta. Du ska ha integritet och vara stabil som person med en utpräglad social kompetens. Du behöver kunna uppvisa en god analytisk förmåga.
Vi söker dig som har universitetsexamen inom ekonomi. Krav för anställningen är erfarenhet av såväl budget- och bokslutsarbete som övrigt kvalificerat redovisnings- och uppföljningsarbete.
Arbetet kräver god förmåga att söka fram relevant information i IT-system och sedan kunna strukturera, sammanställa, analysera och presentera det på ett systematiskt och pedagogiskt sätt. Arbetet kräver också hög användarkompetens i MS Excel. Mycket god förmåga att uttrycka dig väl både i tal och skrift på svenska och engelska är ett krav för anställningen.
Meriterande för anställningen är erfarenhet av såväl budget- och bokslutsarbete som övrigt kvalificerat redovisnings- och uppföljningsarbete inom en större organisation.
Din arbetsplats
Institutionen för datavetenskap (IDA) grundades 1983, men våra rötter går tillbaka till tidigt 1970-tal. Det är en av de största datavetenskapliga institutionerna i norra Europa. Vår forskning täcker ett brett spektrum av områden, från grundläggande datavetenskap till tillämpade områden. Den omfattande forskningen påverkar även vår grund- och forskarutbildning, vilket leder till att vi ger kurser inom flertalet civil- och högskoleingenjörsprogram, samt programmen inom innovativ programmering, kognitionsvetenskap och statistik. Läs mer om vår verksamhet här: liu.se/ida
Anställningen är placerad vid Avdelningen för verksamhetsstöd, som är en av institutionens sex avdelningar och består av 29 medarbetare. Avdelningen har i uppdrag att ge professionellt stöd till kärnverksamhet, ledning och medarbetare inom områdena ekonomi, HR, registratur, ledningsstöd, grundutbildnings-, forsknings- och forskarutbildningsadministration, inköp och lokaler. Läs mer om vår verksamhet här: https://liu.se/organisation/liu/ida/vs
Om anställningen
Tillsvidareanställning. Heltid.
Tillträde enligt överenskommelse.
Lön och förmåner
Linköpings universitet tillämpar individuell lönesättning.
Vi erbjuder möjlighet till distansarbete viss del av din arbetstid när verksamhetens behov och arbetsuppgifterna medger detta.
