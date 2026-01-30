Ekonom
2026-01-30
Vill du jobba i den lilla kommunen med de stora möjligheterna?
Varmt välkommen till oss i Munkedals kommun!
Kommunstyrelsens förvaltnings uppgift är att stödja, ge service och se till att lagar och regler följs inom respektive expertområde, till våra kärnverksamheter i kommunen. Kommunstyrelsens förvaltning består av avdelningarna ekonomi, administration, HR och löneenheten.
Är du vår nästa ekonom som vill bidra till Munkedals utveckling? Nu söker vi en ekonom med uppdrag att stödja förvaltningarna för samhällsbyggnad och kommunstyrelsen.
Som ekonom hos oss kommer du vara placerad på ekonomiavdelningen centralt i Munkedal med inspirerande lokaler och positiva medarbetare. Vår ekonomiavdelning består av 10 medarbetare som hanterar kommunens ekonomiadministration och ger stöd till kommunens samtliga chefer. Vi söker nu dig som tillsammans med oss vill bidra till att utveckla våra processer och förbättra kommunens ekonomistyrning.
Beskrivning av jobbet
Du kommer arbeta mot förvaltningarna för samhällsbyggnad och kommunstyrelsen. Det innebär att vara ett konsultativt stöd för budgetansvariga chefer. Som ekonom utför du utrednings- och utvärderingsarbete inom ekonomiområdet i frågor som rör budget, bokslut, prognosarbete, statistik och redovisning. I rollen ingår även att förklara ekonomiska sammanhang för icke-ekonomer, likaså arbete med vidareutveckling och ständiga förbättringar av arbetsrutiner, modeller och metoder som en naturlig del i arbetet.
Vi söker dig som
- är ekonom med akademisk utbildning.
- har tidigare erfarenhet av arbete som ekonom.
- har god datavana, inklusive kunskaper i Excel och vana att arbeta digitalt.
- har erfarenhet av ekonomisystemet ERP från Unit4 (meriterande).
- har erfarenhet från arbete i en politiskt styrd organisation (meriterande).
Dina personliga egenskaper är viktiga för oss och vi kommer lägga stor vikt vid dem. Vi värdesätter att du är trygg och stabil samt med förmåga att se ekonomin ur både ett helhets- och verksamhetsperspektiv. Vi uppskattar din förmåga att arbeta självständigt och strukturerat, att du har lätt att samarbeta och är kommunikativ i såväl tal som skrift.
Vi erbjuder dig
- ett stimulerande arbete med möjlighet att påverka dina arbetstider.
- förmånligt friskvårdsbidrag, ett aktivt nätverk av hälsoinspiratörer på arbetsplatserna, rabatter på gymkort samt gratis träning i träningslokalen Styrkan.
Vi vill informera dig om
- inför anställning kommer bakgrundskontroll att genomföras via vår leverantör Fortcheck.
- intervjuer kommer att ske löpande, så skicka gärna din ansökan redan idag!
För att bli aktuell för anställning krävs det att du vid intervjutillfället:
• visar giltig ID-handling
• vid behov uppvisar en kopia av ditt betyg/examensbevis
• har rätt att arbeta i Sverige och kan uppvisa giltigt arbetstillstånd
• vid behov uppvisar giltigt körkortstillstånd
• vid behov uppvisar giltig yrkeslegitimation
Vid vissa tillsättningar sker säkerhetsprövning. Om du bli aktuell för en sådan tjänst krävs det att du:
• genomgår och godkänns vid en säkerhetsprövning
Du behöver i vissa fall vara svensk medborgare, men får gärna ha utländsk bakgrund.
Vi värdesätter de kvaliteter som mångfald och jämn könsfördelning tillför verksamheten och ser därför gärna sökanden med olika bakgrund och livserfarenhet till tjänsten.
Vår kommun
Munkedals kommun ligger belägen mellan Göteborg och Oslo. Pendlingsmöjligheterna är många tack vare närheten till motor- och järnväg. Kommunen har ca 10 350 invånare och inom kommunens organisation arbetar cirka 900 medarbetare. Munkedal omges av fantastisk natur från det typiskt bohuslänska med salta bad och dramatiska berg till vacker fjällnatur med bra fiske- och vandringsmöjligheter. Vi har ett välmående näringsliv med stor potential, föreningar inom varierade områden, ett stort utbud av aktiviteter och mycket mer. Allt detta tillsammans med vår organisation och alla våra invånare utgör det grunden för vad som gör vår kommun till det den är.
Tillsammans är vi Munkedals kommun!
Varmt välkommen med din ansökan - vi ser fram emot att höra från dig!
Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-20 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/11". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Munkedals kommun
(org.nr 212000-1330) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Kommunstyrelsens förvaltning, Ekonomiavdelningen Kontakt
Lars-Erik Hansson 0524-18449 Jobbnummer
9713039