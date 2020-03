Ekonom 50% - Lunds Universitet - Företagsekonomjobb i Lund

Lunds Universitet / Företagsekonomjobb / Lund2020-03-03Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och 7 600 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.Internationella miljöinstitutet tillhör Lunds universitet och bedriver sedan 1995 undervisning och forskning i ämnet industriell miljöekonomi.Institutet bedriver ett stort antal externa forsknings- och utvecklingsprojekt och två internationella masterutbildningar. Mer information finns på institutets hemsida www.iiiee.lu.se. Internationella miljöinstitutet söker nu en ekonom för en visstidsanställning på 50 % under 1 år med start i april.2020-03-03Dina arbetsuppgifter kommer att bestå i: Bistå i ekonomisk planering, budget och bokslut för institutet som helhet men även för olika forskningsprojekt och kurser vad avser institutets masterutbildning. Rapportering och ekonomisk uppföljning för olika externt finansierade projekt. Du kommer att medverka i den interna ekonomiska kontrollen, se till att regelverk och avtal efterlevs, göra ekonomiska underlag inför bokslut vad gäller overhead, matchning av verksamheter, periodiseringar etc. I ansvarsområdet ingår även att handlägga institutets forskningsprojekt, den löpande bokföringen i Raindance, utredningar och avstämningar. Du kommer också att kontrollera fakturor i fakturasystemet Proceedo, kontrollera ramavtal, registrera intern- och externfakturor, bevaka inbetalningar, göra rättningar i huvudboken, hantera transfereringar, registrering av kontrakt i LUs diarieföringssystem, intrastatredovisning, sköta anläggningsregistret, reseförskott etc. Du kommer vidare att hjälpa till med den interna informationen vad gäller ekonomi och projekthantering.Du har en utbildning inom ekonomiområdet på högskolenivå och har flera års erfarenhet av arbete som ekonom.Du är van att arbeta självständigt och under vissa perioder att arbeta under tidspress. Du har en god analytisk förmåga, kunskap och erfarenhet av universitetets budget- och bokslutsprocess, är strukturerad och ansvarstagande.Du ska ha erfarenhet av budgetering- och rapportering av forskningsprojekt samt ekonomiska redovisningar. Vi ser gärna också att du har erfarenhet av EU finansierade forskningsprojekt.Du har mycket goda kunskaper i engelska eftersom vårt institut är en internationell miljö med både forskare, personal och studenter från olika delar av vår värld.Mycket av arbetet utförs i olika system för ekonomi och uppföljning, därför är det meriterande om du tidigare ha arbetat i och ha goda kunskaper i systemen Raindance, EOS, Proceedo och Primula. Även kunskaper i andra ekonomisystem är meriterande.Det är en merit om du är förtrogen med universitetets ekonomiska rutiner. Det är en fördel om du känner till institutets verksamhet och dess ekonomi.Tjänsten är en visstidsanställning till och med 2021-04-07.Universitetet tillämpar individuell lönesättning. Ange gärna löneanspråk i din ansökan.Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Vi ser jämställdhet och mångfald som en styrka och tillgång. Välkommen med din ansökan! Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler.Varaktighet, arbetstid50. Tillträde: 20200401 VisstidsanställningMånadslönSista dag att ansöka är 2020-03-17Lunds Universitet5130485