EHS-specialist
2026-05-08
Har du en gedigen bakgrund inom miljö, hälsa och säkerhet? Trivs du i en operativ roll där du får vara med och säkerställa en trygg arbetsmiljö på en spännande arbetsplats? Vi söker nu en engagerad EHS-specialist!Publiceringsdatum2026-05-08Om tjänsten
Som EHS-konsult kommer du att spela en nyckelroll i att övervaka och utveckla organisationens säkerhetsarbete. Du arbetar nära verksamheten för att identifiera risker, implementera policyer och säkerställa att alla lagar och regler efterlevs. Du kommer att ingå i ett team där säkerhet och välmående står högst på agendan. Rollen är platsbaserad på kundens anläggning, vilket ger dig möjligheten att verkligen förstå verksamhetens utmaningar och behov på nära håll.Dina arbetsuppgifter
Dina arbetsuppgifter är varierande och omfattar både strategiskt och operativt arbete:
Identifiera risker för människor, egendom och drift samt genomföra incidentutredningar.
Utveckla och underhålla lokala hälsopolicys, rutiner och program.
Implementera och genomföra interna revisionsprocesser samt delta vid externa inspektioner.
Utföra omfattande risk- och farobedömningar samt driva ständiga förbättringar.
Förbereda och hålla i säkerhetsutbildningar för både anställda och entreprenörer.
Ge teknisk vägledning, coachning och stöd till kollegor.
Vi söker dig som
Har en eftergymnasial utbildning inom exempelvis arbetsmiljö, miljövetenskap eller en teknisk disciplin (ingenjör, kemi, biologi).
Har dokumenterad praktisk erfarenhet av EHS-arbete i en operativ miljö.
Besitter djup kunskap om svensk arbetsmiljölagstiftning och relevanta regelverk.
Har erfarenhet av riskbedömningar, incidentutredningar och interna revisioner.
Kommunicerar obehindrat på både svenska och engelska i tal och skrift.
Det är meriterande om du:
Har erfarenhet av att arbeta i en global eller multinationell organisation.
Har arbetat med internationella EHS-standarder.
Har erfarenhet av coachning och rådgivning.
Som person är du trygg i din expertis, kommunikativ och har en förmåga att engagera andra i säkerhetsfrågor. Du är noggrann, analytisk och trivs med att ta stort eget ansvar för dina processer.
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
Hjälpsam
Stresstolerant
Ordningsam
Ansvarstagande
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess.
9901353