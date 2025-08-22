Ehds-Samordnare Till E-Hälsomyndigheten
2025-08-22
Vill du bidra till att utveckla framtidens arbete med hälsodata i både Sverige och Europa? Vi söker dig som vill bidra till att utveckla det europeiska hälsodataområdet (EHDS) och samtidigt skapa goda förutsättningar för samverkan i Sverige.Publiceringsdatum2025-08-22Om tjänsten
I rollen som EHDS-samordnare ingår det ett övergripande ansvar för att leda, bygga upp och utveckla strukturer för det interna arbetet med det europeiska hälsodataområdet (EHDS). Arbetet omfattar även att samordna och vidareutveckla den nationella samverkan samt etablera effektiva processer för dialog och samarbete med externa aktörer inom området. En central del av uppdraget är att utarbeta och internt samordna bedömningar och synpunkter inför remissyttranden och ställningstaganden kopplade till EHDS. Tjänsten innebär dessutom att strukturera och samordna olika utvecklingsinitiativ, bereda och ta fram relevanta beslutsunderlag samt bidra med kontinuerlig omvärldsanalys. Vidare ingår det att bistå i samarbetet med externa parter, intressenter och aktörer för att säkerställa en välfungerande dialog och ett effektivt kunskapsutbyte.
Om enheten
Enheten för internationell samordning tillhör avdelning för Infrastruktur och datautbyte, som har fokus på nationell digital infrastruktur för sektorn hälsa, vård och omsorg. Avdelningen arbetar främst med att skapa förutsättningar för interoperabilitet, samverkansarkitektur, extern samverkan, och kraven som kommer i och med EHDS. Avdelningen har till stor del ett externt fokus vilket medför ett beroende till sektorns övriga aktörer vilket innebär att man behöver kunna ha förmågan att se helheten.
Enheten för internationell samordning ansvarar för strategisk samordning på internationell nivå och för samordningen av myndighetens arbete med EU-förordningen EHDS.
Om dig
Vid rekryteringen lägger vi stor vikt vid dina personliga egenskaper, då de är avgörande för hur du kommer att trivas och lyckas i rollen. För att trivas i rollen är du självgående, tar ansvar för dina uppgifter och kan driva processer framåt. Du är flexibel, ser möjligheter i förändringar och tänker strategiskt med långsiktigt perspektiv. God samarbetsförmåga är viktig, liksom förmågan att kommunicera lyhört och bygga förtroendefulla relationer. Du har också stark analytisk och problemlösande förmåga, och kan hantera komplexa frågor på ett strukturerat sätt. lösningar.
Vi söker dig som har:
• akademisk examen inom relevant område (om lägst 180hp eller 120p enligt det tidigare systemet)
• flerårig arbetslivserfarenhet av EU- och internationell samordning
• arbetslivserfarenhet av projektledning
• arbetslivserfarenhet av arbete inom e-hälsa, digitalisering eller hälsa, vård och omsorgssektorn
• mycket god förmåga att uttrycka dig på svenska i tal och skrift
• mycket gof förmåga att uttrycka dig på engelska i tal och skrift.
Det är meriterande för tjänsten om du har:
• arbetslivserfarenhet av EU- och internationella förhandlingar
• arbetslivserfarenhet av arbete inom myndighet, region eller kommun
• arbetslivserfarenhet av att företräda verksamheten i externa sammanhang
• arbetslivserfarenhet av myndighetssamverkan.
Vad erbjuder vi?
Vi är en myndighet i tillväxt. E-hälsomyndigheten erbjuder dig att vara med och skapa samhällsnytta. Vi arbetar med stora transaktionskritiska system som påverkar samhället, till exempel e-recept och Läkemedelskollen.
Hos oss kommer du att omges av trevliga och kompetenta arbetskamrater, på en myndighet med ett flertal viktiga samhällsuppdrag.
På E-hälsomyndigheten har alla medarbetare förtroendearbetstid och möjlighet att arbeta delvis på distans. Läs mer om hur det är att jobba hos oss: Jobba hos oss
Är du intresserad?
Frågor angående tjänsten besvaras av:
Tf enhetschef Ylva Wide: ylva.wide@ehalsomyndigheten.se
Frågor angående rekryteringsprocessen besvaras av:
HR-specialist Gabriela Plachecka: gabriela.plachecka@ehalsomyndigheten.se
Välkommen att skicka in din ansökan och cv via vårt rekryteringsverktyg senast den 14 september 2025. Ladda upp examensbevis, betyg och intyg som är relevanta för tjänsten i samband med din ansökan.
Urvalsfrågorna utgår från kravprofilen för den här rekryteringen och dina svar ligger till grund för det urval som sker i processen. Att besvara urvalsfrågorna är en förutsättning för att din ansökan ska anses komplett. Det är därför viktigt att du svarar tydligt och utförligt på urvalsfrågorna och inte hänvisar till andra handlingar t.ex. CV.
Anställningen är tillsvidare med sex månaders provanställning. Tillträde snarast eller enligt överenskommelse. Placeringsort för anställningen är Stockholm. Arbetet kan innebära tjänsteresor, främst mellan Kalmar och Stockholm.
En anställning hos oss kan innebära placering i säkerhetsklass. Därför kan vi komma att behöva genomföra en säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585). För en del arbetsuppgifter i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap.
Om du har beslut om skyddade personuppgifter, kontakta den HR-specialist som finns namngiven i annonsen.
Om E-hälsomyndigheten
E-hälsomyndigheten driver utvecklingen av den nationella digitala infrastrukturen inom hälsa, vård och omsorg. Vi skapar förutsättningar för digitala tjänster och lösningar för privatpersoner och professioner inom hälso- och sjukvård, apotek och socialtjänst. Vi arbetar för att hälsodata ska bli tillgängliga i hela vårdkedjan, oavsett var individer får vård.
Hos oss arbetar cirka 500 medarbetare fördelat på två orter, Kalmar och Stockholm. Läs mer om oss på www.ehalsomyndigheten.se
