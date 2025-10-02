Eftermiddagsassistent till Advokatbyrå
2025-10-02
Hellström Advokatbyrå grundades 1991. Vår förmåga att se större sammanhang och hitta nya lösningar har, i kombination med vårt driv och engagemang, gjort oss till en av Sveriges mest respekterade affärsjuridiska fullservicebyråer. Idag är vi 54 medarbetare och våra jurister har olika bakgrund och inriktningar. Detta innebär att advokatbyrån erbjuder en bred kompetens med hög kvalitet till våra klienter.
Hellström Advokatbyrå har under flera års tid haft juridikstuderande som ingått i en assistentpool för att hantering av olika administrativa och juridiska uppgifter. Vi söker nu ytterligare en juridikstuderande till poolen som har möjlighet att arbeta ca 2-3 eftermiddagar per vecka. Du går förslagsvis din femte termin på juristprogrammet.
Arbetet som assistent innefattar en mängd varierande arbetsuppgifter, såsom att bistå juristerna med utskrifter efter diktafon och koncept, posthantering till våra olika klientuppdrag, tidredovisning i vårt tidredovisningssystem, avtalsskrivning, framställande av presentationsmaterial, översättningar, hantering av biblioteket, rese- och konferensbokningar samt kontakter med både klienter och myndigheter m.m.
Om detta låter intressant får du gärna skicka CV och betyg dig till ansok@hellstromlaw.com
Sista dag att ansöka är 2025-10-29
