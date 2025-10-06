Eftermarknadschef till Schmitz Cargobull - Helsingborg
2025-10-06
Har du en kommersiell och teknisk bakgrund från fordonsbranschen och vill ta nästa steg i karriären?Kanske har du erfarenhet från eftermarknad, reservdelsförsäljning eller verkstadsdrift - och trivs i en roll där teknik och affär möts.
Vi söker en driven och affärsorienterad Eftermarknadschef med teknisk förståelse och känsla för utveckling - en ledare som vill vara med och forma framtidens eftermarknad hos Schmitz Cargobull, Europas ledande tillverkare av påhängsvagnar och släpvagnar.
Om rollen
Som Eftermarknadschef hos Schmitz Cargobull har du ett nationellt ansvar för att utveckla och driva vår eftermarknad - med fokus på reservdelsförsäljning, lagerstyrning och servicepartnernätverk.
Du rapporterar direkt till VD och har tre medarbetare under dig: två som arbetar med pack, plock och försäljning på lagret, samt en innesäljare/administratör.
Tillsammans med teamet ansvarar du för att:
Öka reservdelsomsättningen och säkerställa hög tillgänglighet genom effektiva lagerprocesser och relevanta KPI:er.
Bygga ut och optimera vårt servicenätverk geografiskt för att undvika "white spots".
Utveckla våra servicepartnerverkstäder med fokus på utbildning, kvalitet och låg "refusal rate".
Teamet ingår i vårt svenska kontor som totalt består av åtta engagerade kollegor, alla med en stark vilja att lyckas tillsammans. Din bas är på kontoret och lagret i Helsingborg, där ni gemensamt driver och utvecklar eftermarknadsverksamheten.
Vem är du?
Vi söker dig som har en kommersiell och teknisk bakgrund från fordonsbranschen eller en närliggande motoriserad/teknisk industri. Du har erfarenhet av eftermarknad, kanske inom reservdelsförsäljning, lagerstyrning eller verkstadsledning, gärna från den tunga sidan. Du har förståelse för samspelet mellan teknik, service och affär och trivs i en roll där du får kombinera strategiskt tänk med operativt ledarskap. Du behärskar svenska och engelska flytande, både i tal och skrift, är van vid Microsoft 365 och har B-körkort samt trivs med att resa i tjänsten när det behövs.
För att lyckas i rollen är du en naturlig ledare som skapar engagemang och struktur kring dig. Du är affärsdriven och analytisk, van att arbeta datadrivet med KPI:er och förbättringsarbete, och trivs i en prestigelös och samarbetsinriktad miljö med högt i tak och gemensamt fokus på att nå resultat.
Om Schmitz Cargobull
Schmitz Cargobull är Europas ledande tillverkare av påhängsvagnar och släpvagnar för temperaturkontrollerade transporter, allmän last och bulkvaror. Med över 6 000 medarbetare, 10 produktionsanläggningar världen över och en omsättning på cirka 2,6 miljarder euro (2023/24) är vi en global aktör med starka rötter i Tyskland sedan 1892. Vi är också pionjärer inom digitala lösningar och trailer connectivity, och erbjuder kunderna ett helhetskoncept från finansiering och reservdelar till serviceavtal och telematik.Publiceringsdatum2025-10-06Så ansöker du
Varmt välkommen att söka via ansökningsformuläret, vi tar inte emot någon ansökan via e-post. Urval kommer ske löpande men sista ansökningsdag är den 6 november 2025. Har du frågor kring tjänsten eller rekryteringsprocessen är du välkommen att kontakta rekryteringskonsult Lukas Drelich på lukas.drelich@roirekrytering.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-06 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
