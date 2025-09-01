Efterbehandling digitaltryck
2025-09-01
Vill du vara med i det bästa gänget i branschen? Nu söker vi en ny stjärna till vår avdelning för digitaltryck! Du är en social person som trivs med att arbeta i team och har arbetat med efterbehandling inom grafiska branschen.
Arbetsuppgifterna består i huvudsak av:
• Skärning vid skärmaskin Heidelberg
• Visitkortskärning
• Bigning/falsning
• Klamring broschyrer
• Limbindning
• Wirebindning
Dina egenskaper:
Du är noggrann, strukturerad och flexibel. För dig är det viktigt att arbetet håller bästa kvalitet och leverans sker enligt plan. Du behärskar svenska språket i tal och skrift. För att passa in hos oss är du en glad person som inte är rädd för att hugg i och rycka in för att lösa problem som kan uppstå.
Åtta45 Tryckeri är ett av Sveriges framgångsrikaste grafiska företag. För nio år sedan satsade vi över 120 miljoner kronor på att bygga en ny produktionsanläggning i Järfälla och fylla med den modernaste utrustningen - detta är en av de största investeringar som gjorts i den grafiska branschen. Med supermoderna tryckpressar och den mest effektiva utrustningen för efterbehandling har vi en styrka och kapacitet som få andra tryckerier i Sverige klarar av.
Det är i denna produktionsanläggning som du kommer att jobba. Vi som arbetar här är stolta och glada över att få jobba tillsammans i ett företag som följer med i utvecklingen och siktar framåt.

Så ansöker du
Tycker du att tjänsten passar in på dig? Skicka in din ansökan redan idag! Vi går igenom ansökningarna löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
Om du har frågor om tjänsten kan du mejla vår Chef Digitalavdelningen; Mirsad Beganovic mirsad.beganovic@atta45.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-01
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Åtta.45 Tryckeri AB
Bruttovägen 11
175 43 JÄRFÄLLA Arbetsplats
