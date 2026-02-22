e-handelsspecialist
PSS Group AB / Datajobb / Kungsbacka
2026-02-22
, Mölndal
, Göteborg
, Härryda
, Partille
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos PSS Group AB i Kungsbacka
Om Pro Smart Shop:
Pro Smart Shop är ett nordiskt e-handelsföretag som erbjuder en heltäckande lösning med högkvalitativa produkter för företag inom utomhusbruk, lager, fabriker och mycket mer. Vi är ett team av engagerade entreprenörer som växer snabbt och söker en e-handelsspecialist till vårt team i Sverige.
Om Rollen:
Som e-handelsspecialist kommer du att ansvara för alla aspekter av våra onlineförsäljningskanaler. Vi söker en begåvad och resultatorienterad e-handelsspecialist som kan leda vårt onlineförsäljningsarbete och ta vår e-handelsverksamhet till nya höjder. Du kommer att spela en nyckelroll i att optimera våra nuvarande e-handelsprodukter, öka trafiken, förbättra intäkterna och konverteringsgraden, förbättra användarupplevelsen och säkerställa framgången för våra e-handelsinitiativ.
Är du redo att vara en del av en spännande tillväxtresa och bli vår kollega och en nyckelperson i vårt företag?
Huvudsakliga ansvarsområden:
Hantera och optimera våra befintliga webbplatser för att säkerställa att de är användarvänliga, visuellt tilltalande och optimerade för sökmotorer.
Övervaka produktlistor, beskrivningar, bilder och prissättning.
Utveckla och genomföra marknadsföringsstrategier, inklusive e-postkampanjer, kampanjer och betald annonsering tillsammans med vårt marknadsföringsteam.
Driva företagets e-handelsstrategi över flera kanaler
Hålla sig informerad om de senaste e-handelstrenderna, teknikerna och bästa praxis, samt ge rekommendationer för plattformsförbättringar eller integrationer.
Utveckla SEO-strategier med god förståelse för hur sökmotorer och webbplatser fungerar.
Skapa och presentera regelbundna rapporter baserade på KPI:er, affärsmål och behov.
Hålla sig uppdaterad om regler och bestämmelser.
Säkerställa att webbplatsen levererar en exceptionell kundupplevelse och försäljningstillväxt.

Kvalifikationer
Flytande svenska och engelska, både skriftligt och muntligt.
Minst 5 års erfarenhet av att leda e-handelsprojekt.
Dokumenterad erfarenhet av e-handelsledning, med dokumenterade resultat av att driva B2C-försäljningstillväxt via onlinekanaler.
God förståelse för e-handelsplattformar, webbplatshantering och marknadsföringsstrategier.
God analytisk förmåga, problemlösningsförmåga och beslutsförmåga.
Erfarenhet av att utnyttja dataanalysverktyg och tekniker för strategiskt beslutsfattande.
Effektiv kommunikatör och ledare, med en lagspelande attityd.
Stark analytisk förmåga.
Säker användare av Google Analytics, AdWords, Search Console och Tag Manager.
Trivs i en snabbrörlig, agil miljö där man hanterar flera uppgifter samtidigt.
Vad vi erbjuder:
Hos Pro Smart Shop har du din chans att forma och vara en del av en dynamisk, snabbväxande, internationell organisation. Detta är en heltidsanställning med betydande tillväxtpotential för rätt kandidat. Vi erbjuder ett attraktivt ersättningspaket, flexibel arbetsplats samt engagerade och passionerade teammedlemmar.
Om du är redo att ta dig an en utmanande men givande roll inom e-handelsledning vill vi gärna höra från dig! Skicka ditt CV till info@prosmartshop.se
Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-29
E-post: info@prosmartshop.se
Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
PSS Group AB
(org.nr 559443-0786) Jobbnummer
9756301