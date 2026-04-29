Driven souschef till Clarion Amaranten
2026-04-29
About Clarion Hotel: Clarion Hotel® is not just a hotel chain; it's an immersive experience that combines Scandinavian hospitality with a touch of premium. Our team members are not merely employees; they are an integral part of the Clarion experience. We pride ourselves on delivering on personality, passion, and we always strive for perfection. Join us in shaping the future of hospitality! Clarion Hotel® is part of Strawberry.
Driven souschef till köket på Clarion Amaranten
Vill du arbeta i norra Europas mest kreativa och expansiva hotellkedja? Är du en person som tycker om utmaningar och strävar efter att vara unik? Vi är övertygade om att stor talang kan komma från var som helst. Vi är aldrig genomsnittliga - är du?
Vill du vara med på vår resa?
Med ett toppläge bara 700 meter från Stockholm Centralstation mitt bland charmiga lokala kvarter på Kungsholmen, finns det en härlig mötesplats för människor som söker efter unika upplevelser - oavsett om det gäller design, service, mat, dryck eller möten. Clarion Hotel Amaranten är ett av Stockholms största hotell med 461 rum, restaurang och bar, konferens- och eventmöjligheter samt ett stort inspirerande Living Room.
Om jobbet: Nu söker vi efter en souschef till vår köksavdelning. Dina primära arbetsuppgifter är att tillsammans med dina kollegor skapa en härlig matupplevelse för våra bankett och à la carte gäster. Passen är förlagda till både vardagar och helger, morgnar och kvällar.
Arbetsuppgifter;
Förbereda rätter i enlighet med fastställda procedurer, rutiner och vinstmål.
Se till att haccp rutiner följs
Daglig organisering och planering för à la carte, lunch och middag.
Assistera kökschefen med kontroll över dagliga driften i köket, inklusive matförberedelser, matlagning och uppläggning.
Assisterande arbete när det gäller inventering, inklusive beställning av tillbehör, scheman, upprätthålla lagernivåer och minimera svinn.
Vi söker dig som:
Har erfarenhet av liknande tjänst
Har en varm och omtänksam personlighet
Är en naturlig inspiratör som tycker om att motivera människor runt dig bara genom att vara dig själv
Har intresse för mat
Är självständig och flexibel och gillar att jobba i ett högt tempo
Kan kommunicera på svenska och engelska
Tycker om att möta våra kollegor på ett så personligt plan
Har ett öga för detaljer och kan ta snabba beslut när det krävs
Bonuspoäng för:
Erfarenhet från utbildning inom gastronomi och restaurang, formell utbildning eller arbetslivserfarenhet från kök.
Flexibel och pålitlig med entusiasm kring mat och kundservice.
Bekväm med multitasking och självständigt beslutsfattande.
Bra på att vända utmaningar till möjligheter, växla mellan flera arbetsuppgifter samtidigt och hålla hög standard på arbetet, även när det dyker upp utmaningar och svårigheter.
Inom Strawberry värdesätter vi mångfald. Olika bakgrund, erfarenheter och idéer skapar en unik och inspirerande arbetsmiljö.
Verkar detta vara en perfekt match för dig? Skicka din ansökan idag. Vad väntar du på?!
Urval och intervjuer kommer ske löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdagen.
Hoppas att höra från dig! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Strawberry Services AB
(org.nr 556828-7790)
112 27 STOCKHOLM Arbetsplats
Clarion Hotel Amaranten Kontakt
Rekryterare
Jörgen Lundkvist jorgen.lundkvist@strawberry.se Jobbnummer
9882420