Driven Jurist Inom Gdpr Och Informationssäkerhet
Qbase AB / Juristjobb / Stockholm Visa alla juristjobb i Stockholm
2026-05-24
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Qbase AB i Stockholm
, Solna
, Lidingö
, Malmö
eller i hela Sverige
Qbase söker nu en jurist som vill arbeta inom IT-rätt med huvudsaklig inriktning mot GDPR och informationssäkerhet inklusive bl.a. NIS2 och AI Act. Publiceringsdatum2026-05-24Om företaget
Qbase är ett konsult- och utbildningsföretag som grundades 2014 i Stockholm. Företaget tillhandahåller tjänster inom verksamhetsutveckling och compliance med tyngdpunkt på ledningssystem, IT-rätt, och olika ISO-certifieringar. Vi sitter i centrala Stockholm nära Centralstationen.Dina arbetsuppgifter
I rollen som jurist kommer du beroende på bakgrund och kompetens att arbeta med ett eller flera av våra kompetensområden inom business compliance. Tjänsten kommer främst innebära:
I team och självständigt genomföra konsultuppdrag och rådgivning inom främst GDPR och informationssäkerhet
Juridisk rådgivning bl.a. i rollen som extern DSO (Dataskyddsombud) åt våra kunder
Arbeta med kartläggning och förbättring av processer
Utföra revisioner av kunders efterlevnad av GDPR
Förväntningar och krav på sökande
Du som passar för den här rollen är driven, lösningsorienterad och har en nyfikenhet på att lära nytt och utvecklas. Du trivs med att träffa kunder. Du värdesätter professionalism i dina affärskontakter och kan representera ett seriöst och framgångsrikt företag.
Formella krav är:
Du har en juristexamen eller motsvarande
Du har erfarenhet av GDPR och gärna informationssäkerhet såsom t.ex. NIS2, AI Act, ISO 27001 eller liknande.
Du bör ha erfarenhet av kundrelationer och är bra på att hantera dessa
Du uttrycker dig väl i tal och skrift på svenska och engelska
Du behärskar dina arbetsverktyg för dokumentation; Word, Excel och Powerpoint
Du bör ha något års erfarenhet av professionell affärsdokumentation
Gärna goda kunskaper i användning av AI som stöd i arbetet.
Vad vi erbjuder dig
Ett utmanande och spännande arbete med goda utvecklingsmöjligheter
Ett arbete där du får ta mycket eget ansvar
Hälsa är viktigt för oss och vi erbjuder årligt friskvårdsbidrag
Ett bra arbetsklimat och trevliga kollegor
Intervjuer sker löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag, varmt välkommen med din ansökan redan idag! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-23
E-post: stefan.heidmark@qbase.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Ref: Jur-HT-22". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Qbase AB
(org.nr 556962-4629)
Västra Järnvägsgatan 3 (visa karta
)
111 64 STOCKHOLM Arbetsplats
Qbase Stockholm Jobbnummer
9925105