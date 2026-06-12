Dataingenjör (Azure & Databricks)
21Activa Bemanning & Rekrytering AB / Elektronikjobb / Solna Visa alla elektronikjobb i Solna
2026-06-12
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eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-06-12Om tjänsten
Startdatum
3 augusti 2026
Slutdatum
31 mars 2027
Vi söker en skicklig Data Engineer med erfarenhet inom Databricks, 6–9 års erfarenhet, till vår kunds IT:s avdelning Asset Analytics Distribution.
Arbetsuppgifterna är:
Designa, utveckla och underhålla skalbara datapipelines och ETL-processer med hjälp av Azure och Databricks.
Ta in, transformera och modellera data från olika källor för att möjliggöra tillförlitlig analys och rapportering.
Utveckla semantiska modeller och skapa Power BI-rapporter för att stödja datadrivet beslutsfattande.
Utför datakvalitetskontroller och säkerställer dataintegritet och säkerhet.
Dokumentera och kommunicera data engineering-processer och resultat.
Stöd informationsmedvetenhet och utbildningsinitiativ inom organisationen.
Samarbeta med affärsintressenter för att förstå krav och leverera effektiva datalösningar. Kvalifikationer
Färdigheter
Minst 5 års erfarenhet som dataingenjör
Praktisk erfarenhet av Microsoft Azure, Databricks, SQL, Python och (inklusive CICD)
Erfarenhet av datainsamling, transformation och semantisk modellering.
Praktisk erfarenhet och självförtroende i att arbeta med stora datavolymer är en fördel (tabeller med biljoner rader)
Kunskap om datavaruhus, datamodellering och ETL-koncept.
Bekantskap med Power BI
Bekantskap med Azure DevOps och Azure Storage Explorer
Utmärkta kommunikationsfärdigheter svenska och engelskaDina personliga egenskaper
Samarbetsinriktad, tillgänglig och öppen för nya perspektiv.
Analytisk och proaktiv problemlösare.
Brinner för lärande och kontinuerlig förbättring.
Erfarenhet av att arbeta i agila (scrum) team.Utbildningsbakgrund
Magister- eller kandidatexamen i beräkningsteknik, datavetenskap, informationssystem eller närliggande områden.
Om arbetsgivaren
Vi på 21Activa har över 30 års samlad erfarenhet inom bemanning och rekrytering.
Med fokus på lager, logistik, transport och administration hjälper vi företag i Stockholm, Uppsala, Roslagen och Mälardalen att hitta rätt kompetens.
Vi är ett auktoriserat bemanningsföretag med kollektivavtal som står för trygghet och engagemang. När våra medarbetare mår bra skapas de bästa resultaten för våra kunder Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare 21Activa Bemanning & Rekrytering AB
(org.nr 559313-8133), https://cv.21activa.se/cv_21activa/iframe.jsp?
169 79 STOCKHOLM Jobbnummer
9961268