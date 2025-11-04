Driven Drifttekniker sökes!
Solör Bioenergi Fjärrvärme AB / Driftmaskinistjobb / Borås Visa alla driftmaskinistjobb i Borås
2025-11-04
, Bollebygd
, Svenljunga
, Ulricehamn
, Alingsås
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Solör Bioenergi Fjärrvärme AB i Borås
, Bollebygd
, Svenljunga
, Vårgårda
, Härryda
eller i hela Sverige
Vad brinner du för?
Vi söker en unik eldsjäl som vill vara med på vår resa mot en hållbar framtid.
Som drifttekniker hos Solör Bioenergi gör du skillnad. Varje dag får du vara med och bidra till att fjärrvärme levereras till skolor, lägenheter, industrier eller villor. Tack vare spill från skogsindustrin återvinner och producerar vi fjärrvärme med låg miljöpåverkan. Var med och bidra till en trygg vardag för invånarna i Mölnlycke, Landvetter och Bollebygd.
Solör Bioenergi äger och driftar de tre anläggningarna i Mölnlycke, Landvetter och Bollebygd som tillsammans utgör enheten Mölnlycke. Leveranserna av fjärrvärme sker från våra produktionsanläggningar som består av biobränslepannor. Som drifttekniker utgår man från Mölnlycke men är med och bidrar till att skapa värme på alla de tre orterna. Publiceringsdatum2025-11-04Om tjänsten
I rollen som drifttekniker får du elda. Nej...inte bara såklart, men att övervaka, samordna och optimera driften i fjärrvärmeverken och distributionssystemen är en stor del av jobbet. Du hanterar bränsle och förbättrar ständigt verksamheten för att på bästa sätt skapa optimal kapacitet. Du jobbar löpande med service och underhåll och ser samtidigt till att driften bedrivs på ett så säkert och effektivt sätt som möjligt. Du är den som rycker in om något uppstår som innebär att värme inte kan levereras till våra kunder, så därför kommer du jobba både med akut och förebyggande underhåll. Det här är jobbet för dig som trivs i en bred roll där du får jobba processinriktat men också ha varierade dagar. Ta chansen att bli en del av vårt härliga gäng och bli en av nyckelspelarna i att producera fjärrvärme i Mölnlycke, Bollebygd och Landvetter.
Vem är du?
Du är en engagerad eldsjäl som trivs med att ha ett varierat och meningsfullt jobb där du gör skillnad. Du gillar när problemlösning går hand i hand med teknik och när du ser något som kan förbättras, är du den som tar ansvar för initiativet. Som person är du analytisk och du är van att jobba strukturerat och brinner för processdrivna miljöer. Är du praktiskt lagd och gillar att skruva, fixa och hålla maskineriet igång är det en stark fördel. Du har lätt för att kommunicera och bygger goda relationer med kollegor, kunder, leverantörer och entreprenörer. Du tycker om när saker händer men är stresstålig och noggrann vilket gör att problemlösning och förbättringsarbete är din grej.
Du behöver ha B-körkort (då beredskapstjänstgöring ingår i tjänsten) men också goda kunskaper i svenska språket (både tal och skrift) samt erfarenheter från Office 365-programmen. Dessutom ser vi att du behöver ha tidigare erfarenheter från arbete inom områdena kraft/värme/energiproduktion.
Det är meriterande om du har:
Erfarenheter från arbete inom processindustri, biogas, fastighetsskötsel, VA/VVS och/eller lantbruk.
Erfarenheter från arbete inom service, underhåll, teknik/mekanik.
Utbildningsbakgrund motsvarande drift- och/eller underhållstekniker eller annan teknisk utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig.
Erfarenheter och kunskaper inom el- och/eller automationsteknik.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet och du får gärna bo i närheten av vårt verksamhetsområde.
Vad erbjuder vi?
På Solör Bioenergi tycker vi om det unika och jobbar ständigt efter frihet under ansvar. Hos oss är varje dag unik och eftersom vi är en decentraliserad organisation blir jobbet mångsidigt och lärorikt. Vår organisation är under snabb tillväxt och uppbyggnad så med oss får du stora möjligheter att utvecklas. Hälsa, balans och hållbarhet prioriteras på Solör Bioenergi så därför erbjuder vi våra anställda ett hälsopaket med förmånliga ersättningar. Dessutom finns en fördelaktig arbetstidsförkortning och många härliga kollegor i hela landet, från norr till söder.Övrig information
Omfattning: Heltid. Tjänsten är förlagd dagtid med beredskap. Provanställning kan komma att tillämpas.
Tillträde: Snarast eller enligt överenskommelse.
Placeringsort: Mölnlycke
Kontakt: Viktoria McLellan Ernst (ansvarig rekryterare)viktoria.mclellan-ernst@solorbioenergi.com
Sista dag att ansöka är 2025-11-24. Intervjuer kommer att ske löpande varpå tillsättning av tjänsten kan komma att ske innan sista ansökningsdag.
Börja din unika karriär idag. Varmt välkommen till Solör Bioenergi, vi ser fram emot din ansökan!
(Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet, men vi tackar vänligt nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster). Om företaget
Solör Bioenergi är en ledande aktör inom förnybar energi baserad på trädbränslen med 900 000 användare varje dag. Vi finns på 271 platser i framför allt Sverige och Norge där vi producerar och distribuerar fjärrvärme, ånga och el till bostäder, företag, offentliga verksamheter och industrier. Vår verksamhet omfattar även energiåtervinning av impregnerat trä och produktion av biobränsle, samt drift och underhåll av kommunala och privata VA-anläggningar. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-24 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Solör Bioenergi Fjärrvärme AB
(org.nr 556936-0737), https://solorbioenergi.se/
503 30 BORÅS Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9588566