Drifttekniker till Coromatic

Vill du vara med och säkra kundens kritiska verksamhet? Trivs du med att arbeta med engagerade och kunniga kollegor som delar med sig och hjälper varandra? Som Drifttekniker hos oss på Coromatic erbjuds du ett ansvarsfullt och utvecklande jobb där du arbetar med att säkra kundens dagliga drift.
Om rollen
Inom Operations ansvarar vi för driften av kunders kritiska verksamheter, främst datacenter, där våra uppdrag är skräddarsydda efter kundens behov - från deltid till full 24/7/365-närvaro. Som Drifttekniker har du en varierad roll med fokus på förebyggande underhåll, riskbedömningar, metodbeskrivningar och andra aktiviteter som säkerställer driften av kundens anläggning. Du övervakar, ronderar och tolkar värden från flera anläggningar som du ansvarar för.
Många av våra kunder använder engelska i sin dagliga kommunikation, och arbetet inom kritisk verksamhet kräver betydande administrativa uppgifter, som händelserapporter och rotorsaksanalyser. Därför behöver du vara van vid att rapportera och leverera högkvalitativ dokumentation på både svenska och engelska.
Vi erbjuder dig chansen att arbeta med fantastiska kollegor i ett dynamiskt företag med bra villkor och karriärmöjligheter. På Coromatic blir du en del av ett engagerat team som alltid stöttar varandra. Att samarbeta över verksamhetsområden och vara en god kollega är en självklarhet för oss.
Resor över dagen förkommer.
Vem är du?
För att kunna utföra jobbet på bästa sätt ser vi gärna att du har med dig:
• Några års arbetslivserfarenhet som Drifttekniker eller liknande roll
• Utbildning inom drift- eller fastighetsteknik
• Goda kunskaper inom dokumentation och rapportering
• Svenska och engelska, flytande i tal och skrift
• B-körkort
Anställningen är placerad i säkerhetsklass, vilket i detta fall ställer krav på svenskt medborgarskap och godkänd säkerhetsprövning och registerkontroll. Säkerhetsprövningen görs i enlighet med bestämmelser i säkerhetsskyddslagen (2018:585).
Meriterande erfarenheter:
• Arbetslivserfarenhet från kritisk- eller processtyrd verksamhet
Operations verkar i kritiska, tekniskt avancerade miljöer med höga krav på säkerhet och noggrannhet. Vi söker dig som är strukturerad och metodisk, hanterar stress konstruktivt, och är trygg i ditt arbete. Du är också samarbetsorienterad och bidrar aktivt till lösningar som främjar teamets och verksamhetens mål. På Coromatic står utveckling i fokus - grunden för att vi ska kunna utföra vårt viktiga uppdrag är din kompetens och kompetensutveckling. Därför är ditt intresse och engagemang för ditt område viktigt för att trivas hos oss.
Om Coromatic
Coromatic säkrar tillgång till kraftförsörjning och datakommunikation för verksamhetskritiska anläggningar. Vi tillhandahåller hög tillgänglighet och produktivitet för våra kunder, vi räddar liv genom oavbruten drift 24/7, och optimerar energianvändningen för minsta möjliga miljöpåverkan.
Coromatic har mer än 800 anställda och har levererat lösningar och tjänster till mer än 5000 företag i Norden. Coromatic är en del av E.ON koncernen.
Låter vi som rätt match för dig? Välkommen in med din ansökan! Har du frågor om tjänsten? Kontakta gärna rekryterande chef Martin Sahlin på martin.sahlin@coromatic.se
Urval sker löpande, så skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt.
Vi lägger för denna befattning stor vikt vid personlig lämplighet.
Till alla rekryteringssäljare: Tack för att du tänker på och vill hjälpa oss. För att vi alla ska kunna använda vår tid på bästa sätt vill vi vara tydliga med att vi har kontakt med de samarbetspartners som vi behöver och i dagsläget inte är intresserade av fler.
