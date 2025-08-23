Drifttekniker till bolag i Falkenberg!
Vi på Academic Work söker en drifttekniker som vill arbeta med att hålla anläggningar igång på ett säkert och effektivt sätt. Du kommer att samarbeta nära ett kompetent team, med varierande uppgifter och tydligt fokus på problemlösning och förbättringar!
OM TJÄNSTEN
Hos vår kund får du en central roll i ett sammansvetsat team där du arbetar både praktiskt och administrativt med att säkerställa en effektiv och stabil drift av produktionsanläggningar. Du kommer även att delta i utvecklingsprojekt för att förbättra befintliga anläggningar och bidra till utformningen av nya. Organisationen är engagerad och motiverad och står inför flera spännande utmaningar. Detta är ett tryggt och stabilt företag som växer och ser positivt på framtiden. Du erbjuds en god onboarding, ett omväxlande arbete och många kontaktytor.
Eftersom det ingår beredskapstjänstgöring så kan du inte vara bosatt längre bort än 30 minuter från Falkenberg.
Dina arbetsuppgifter
• Övervakning och styrning av anläggningarnas drift via digitala system
• Rondering och tillsyn av produktionsanläggningar
• Felsökning och åtgärder vid driftstörningar
• Planering och genomförande av förebyggande och avhjälpande underhåll
• Dokumentation och rapportering i våra digitala verktyg
VI SÖKER DIG SOM
• Har en teknisk gymnasieutbildning, kombinerat med relevant arbetslivserfarenhet från exempelvis processindustri, pappersbruk eller energiproduktion eller en eftergymnasial YH-utbildning inom drift, underhåll eller liknande område - då är tidigare arbetslivserfarenhet meriterande men inte ett krav
• Har god förmåga att planera och utföra arbetsuppgifter strukturerat
• Trivs att arbeta hands on ute i anläggningar
• Har körkort B
• Har goda kunskaper i svenska i tal och skrift
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
• Stresstolerant
• Målmedveten
• Ansvarstagande
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess.
INFORMATION OM FÖRETAGET
