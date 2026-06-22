Två programcontrollers
Svenska Kraftnät / Controllerjobb / Sundbyberg Visa alla controllerjobb i Sundbyberg
2026-06-22
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Svenska kraftnät är en av de viktigaste aktörerna för en hållbar energiomställning. Vi behöver dig för att lyckas med vårt samhällsviktiga uppdrag att elektrifiera Sverige.
Välkommen till Finansavdelningen. Vi ansvarar för både det stöd och expertkunnande som skapar förutsättningar för att Svenska kraftnät ska kunna uppfylla sitt uppdrag och nå sina mål.
Inom avdelning Finans ingår funktionerna som arbetar med planering, uppföljning, samordning, redovisning, verksamhetsutveckling och stöd.Publiceringsdatum2026-06-22Om tjänsten
Som programcontroller på Svenska kraftnät är du det primära ekonomiska stödet för programledaren och dess underliggande projektorganisation. Idag finns det totalt nio program i anläggningsportföljen.
Du jobbar brett med alla frågor som rör finansiella flöden för de/det program du stödjer och är med och följer projekten från uppstart till avslut/aktivering.
Genom ditt arbete medverkar du till att vi har tillförlitliga prognoser för anläggningsportföljen som helhet samt att vi alltid visar en rättvisande bild av vårt utfall och kan dra lärdomar av det för framtiden.
Anläggningsportföljen har växt kraftigt de sista fem åren och är under utveckling/tillväxt, vilket innebär att arbetssätt, rutiner och processer är under ständig förbättring och utveckling, du kommer att vara en naturlig del i det arbetet.
Arbetet består bl.a. av följande arbetsuppgifter:
Stöd till programledare och projektledare avseende ekonomisk planering/prognos, uppföljning och redovisningsfrågor.
Kvalitetssäkra ekonomiska beslut.
Ta fram analyser och rapporter efter programmens behov.
Utbilda projektorganisation i ekonomifrågor.
Utmaningen i tjänsten är att vara med och hitta rätt detaljeringsnivåer som är tillräckligt bra för oss i en miljö som är utmanande och växande.
Enhet Portfölj och Program tillhör avdelning Finans. På enheten finns samtliga programcontrollers som bistår med finansiellt stöd till alla program och projekt som pågår på Svenska kraftnät.
Tjänsten är placerad på enheten Portfölj- och program.
Enheten, vilken fungerar som ett stöd för projektverksamheten på Svenska kraftnät, är under tillväxt och består idag av 18 medarbetare och en enhetschef.
Om dig
Skallkrav:
Personliga egenskaper.
För att trivas i rollen ser vi att du är engagerad, proaktiv och prestigelös. Du tar initiativ och hittar lösningar, är strukturerad och noggrann. Du har även en god kommunikativ förmåga, är pedagogisk och har en vilja att dela med dig av dina kunskaper utifrån verksamhetens behov. Du är genuint intresserad av ett gott samarbete med andra inom såväl Finansavdelningen som inom Svenska kraftnät i stort och förstår ditt bidrag till det.
Eftersom arbetsbelastningen ibland kan vara hög är det sist men inte minst viktigt att du har förmågan att hantera det på ett konstruktivt och metodiskt sätt.
Du ska också leva upp till https://www.statskontoret.se/forvaltningskultur/den-statliga-vardegrunden/
I denna rekrytering lägger vi stor vikt vid dina personliga egenskaper.Utbildningsbakgrund
Akademisk utbildning inom ekonomi.
Du har även:
Minst tre års erfarenhet som controller i stor och/eller komplex organisation.
Vana att arbeta i större affärssystem.
Goda kunskaper i Officepaketet, inte minst i Excel.
God förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska och engelska.
Meriterande
Erfarenhet av controllerarbete i projektverksamhet, gärna inom anläggningsprojekt.
Vana av att arbeta i Unit4 Business World (UBW).
Erfarenhet av statlig verksamhet.
Erfarenhet av projekt med EU-finansiering.
Bra att veta
Tjänsten är placerad i Sundbyberg.
Möjlighet till distansarbete upp till 50 %, om arbetet tillåter. #LI-hybrid.
Resor i tjänsten kan förekomma.
Sista dag att ansöka är 2026-08-14
Anställningsform: Tjänsten är en tillsvidareanställning utan provanställning.
Istället för att bifoga ett personligt brev till din ansökan besvarar du ett antal frågor i ansökningsformuläret.https://www.svk.se/jobba-har/var-arbetsplats/formaner/
Vid frågor, kontakta gärna följande personer:
Jenny Linderfalk, tf. enhetschef, 010-350 90 26, t.o.m.15/7-2026.
Åsa Johed, ordinarie enhetschef 010-475 88 44. fr.o.m.16/7-2026.
Lennart Jansson, Rekryterare, 010-350 91 49
Annika Ingeborn, facklig representant SACO, 010 475 87 72
Erica Midfjäll, facklig representant ST, 010 475 87 31
Du når oss också via e-post: Förnamn.Efternamn@svk.se
.https://www.svk.se/jobba-har/
Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt säljare i samband med rekrytering, vi har upphandlade avtal som gäller för Svenska kraftnät som statlig myndighet.
Övrig information
Vi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretess-medvetenhet.Inför anställning genomförs säkerhetsprövning enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) vilket innefattar grundutredning och om anställningen avser befattning i säkerhetsklass kommer säkerhetsprövningen även att innefatta en registerkontroll. För anställning på Svenska kraftnät kan det vara ett krav på svenskt medborgarskap i vissa befattningar. Med anställningen följer en skyldighet att krigsplaceras. För mer information om personalsäkerhet på svenska kraftnät.https://www.svk.se/sakerhet-och-beredskap/sakerhetsskydd/personalsakerhet Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-14 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Svenska Kraftnät
(org.nr 202100-4284), https://www.svk.se/
172 24 SUNDBYBERG Arbetsplats
Svenska Kraftnät Jobbnummer
9971765