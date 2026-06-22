Timanställning med möjlighet till fast anställning i höst
Stil Assistans AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Helsingborg Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Helsingborg
2026-06-22
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eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Stil Assistans AB i Helsingborg
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, Lomma
eller i hela Sverige
Jag söker nu dig som vill jobba framförallt dagtid 9-16, men också ibland kvällar 19-22 och helger 10-16 och 19-22. Tjänsten tillsätts omgående med möjlighet till fast tjänst i höst.
Jag är en man på 55 år som bor med min fru och vår katt utanför Helsingborg. Jag är en fd musiker, men pga min sjukdom kan jag inte längre musicera mer än via datorn.
Jag tycker om att både laga och äta god mat, så till min frus glädje är jag något av en hobbykock. Jag tycker också om att tillbringa tid i vår trädgård, och när jag orkar finns det alltid något där att göra.
Jag försöker vara så aktiv jag kan, men rätt ofta tar energin slut redan vid lunch. Så du blir mina armar och ben, och din huvudsakliga uppgift är att underlätta så mycket som möjligt för att jag ska kunna spara på min energi.
Jag och min fru åker ibland iväg och träffar familj och vänner eller åker ut och äter en god bit mat någonstans. Då kör vi själva vår bil och du följer med. Det händer också att du får följa med på läkarbesök och då kan hjälpbehovet variera beroende på vad det är för läkarbesök det gäller.
Så fort vi är utomhus hjälper du mig genom att köra mig i min manuella rullstol på ett lugnt och säkert sätt. Marken är ojämn och jag kan lätt tappa balansen om du inte är uppmärksam på hålor eller stenar som kan framkalla ett tvärstopp.
Vad innebär jobbet i praktiken: Att jobba som personlig assistent hos mig är att täcka upp där mina muskler sviker i livets alla situationer. Det innebär allt från vardagliga bitar som morgonrutiner och personlig hygien, till att hjälpa mig laga mat, hushållssysslor och fixa i trädgården.
Som person är du: öppen, lyhörd och trygg i dig själv. Du är bra på att följa och komma ihåg instruktioner. I detta yrket är det också oerhört viktigt att vara flexibel. Jag är sådär härligt mänsklig, så det kan uppstå situationer i min vardag som gör att du behöver vara lite lösningsfokuserad. Du är man, pratar flytande svenska, är rökfri och inte allergisk mot pälsdjur. Körkort och egen bil är ett plus men inget krav.
Lön ca 150 kr/ timmen + ob och semesterersättning (kollektivavtal finns). Att timpengen ligger just där beror på regeringens bristande uppräkning av assistansersättningen, så rikta eventuell frustration dit. Jag erbjuder istället en arbetsplats där vi jobbar utifrån omtanke och ge och ta koncept, det tror jag vi kommer långt med här i livet.
Känns detta som något för dig, skicka in din ansökan snarast möjligt.
STIL står för Stiftarna av Independent Living i Sverige. Vi är ett ickevinstdrivande assistanskooperativ och en ideell förening av personer med normbrytande funktionalitet. I STIL är det medlemmarna som själva arbetsleder sina personliga assistenter. Vi jobbar för självbestämmande, frihet och lika möjligheter oavsett funktionsförmåga. STIL bildades 1984 och vi var med och införde personlig assistans i Sverige. Läs mer på www.stil.se. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-21 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivare Stil Assistans AB
(org.nr 556777-9615), https://www.stil.se/
253 56 MÖRARP Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Stil assistans Jobbnummer
9971754