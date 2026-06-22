Chefsjurist och avdelningschef till Juridik- och säkerhetsavdelningen
Centrala Studiestödsnämnden / Administratörsjobb / Sundsvall Visa alla administratörsjobb i Sundsvall
2026-06-22
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Är du en driven, resultatorienterad och samarbetsinriktad ledare som söker nya utmaningar? Vill du vara med och leda CSN – Centrala studiestödsmyndigheten och bygga upp en ny avdelning? Vi söker nu en chefsjurist och avdelningschef som vill spela en central roll i vår förändringsresa och tillsammans med oss utveckla framtidens CSN. Tillsammans gör vi studier möjligt!
Om jobbet
CSN befinner sig mitt i ett omfattande förändringsarbete där verksamheten utvecklas inom flera områden för att möta förväntningar och krav från omvärlden och våra kunder. Det handlar bl.a. om att utveckla vår inriktning och styrning, förändra och anpassa våra arbetssätt, säkerställa vår kompetensförsörjning och skapa en hållbar och attraktiv kultur.
Samtidigt etablerar vi en ny organisation som ska stärka vår förmåga att lyckas i uppdraget nu och i framtiden. En väl fungerande och utvecklingsinriktad juridik- och säkerhetsavdelning är en viktig del i vår framtidssäkring. Vi söker dig som vill vara med och bygga en ny avdelning tillsammans med många kompetenta och engagerade kollegor.
Som chef för Juridik- och säkerhetsavdelningen ansvarar du för att tillsammans med din ledningsgrupp leda, planera, följa upp och utveckla en verksamhet med stor betydelse för CSN. Din uppgift som avdelningschef är att skapa de bästa möjliga förutsättningarna för medarbetarna inom avdelningen att lyckas i sitt arbete och utvecklas i sina roller. Genom tydlig kommunikation och coachande förhållningssätt driver och utvecklar du, tillsammans med dina enhetschefer, avdelningens arbete framåt.
Ditt uppdrag är att med utgångspunkt i myndighetens behov leda utveckla avdelningens verksamhet på ett sätt som stärker CSN:s förmåga att utföra uppdraget. Det innebär att arbeta utvecklingsinriktat och i nära samverkan med kollegor på andra avdelningen för att skapa förutsättningar för en sammanhållen, tydlig och effektiv regelutveckling, regeltillämpning och säkerhetsstyrning.
Du ansvarar för:
att styra och stödja myndigheten i rättsliga frågor,
strategisk regelutveckling, utredningar och samordning av remisser,
att ta fram och utge förskrifter, allmänna råd och ställningstaganden,
handläggning av ärenden om skadestånd,
rättsligt företräda myndigheten nationellt och internationellt,
agera stöd vid upphandlingar och ansvara för myndighetens arkiv och registratur,
driva och utveckla myndighets säkerhets- och informationssäkerhetsarbete inkl. beredskapssamordning,
samordna myndighetens internationella arbete.
Du leder tre enheter med cirka 40 medarbetare på flera orter och rapporterar till generaldirektören. Du ingår i CSN:s ledningsgrupp och är med och formar hela myndighetens framtid.
Om dig
Som chef och ledare på CSN skapar du engagemang och delaktighet. Du är stabil, har självinsikt och är trygg i dig själv och förhåller dig på ett sätt som är anpassat till situationen. Du ser till helheten, tar hänsyn till det större perspektivet och ser till verksamhetens bästa i agerande och beslut. Du är utvecklingsinriktad och har förmågan att nå uppsatta mål och trivs med att utveckla och förbättra verksamheten. När förutsättningarna eller målen förändras är du flexibel och har förmåga att snabbt anpassa din inriktning och ditt arbetssätt.
För att lyckas i rollen kommunicerar du tydligt och förtroendeingivande, skapar delaktighet i arbetet och säkerställer att förväntningar är tydliga för alla berörda parter. Du samarbetar väl med andra och bygger goda relationer genom ett lyhört, smidigt och respektfullt bemötande.
Vi söker dig som har:
juristexamen från högskola eller universitet,
flerårig aktuell chefserfarenhet på strategisk nivå inom statlig myndighet i en roll som har inneburit budget-, medarbetar- och verksamhetsansvar,
aktuell erfarenhet av rättsligt arbete, t.ex. att driva rättsligt utvecklingsarbete och ansvara för rättslig styrning,
aktuell erfarenhet av att leda strategiskt förändringsarbete inom statlig myndighet och i extern samverkan med andra aktörer,
erfarenhet av den statliga lagstiftningsprocessen och av samspelet mellan departement och myndighet,
mycket goda kunskaper i svenska och engelska i tal och skrift.
Det är meriterande om du har:
aktuell erfarenhet av arbete med säkerhetsstyrning, civilt försvar och beredskap inom en statlig myndighet,
erfarenhet av att leda på distans,
erfarenhet från arbete i Regeringskansliet.
Vårt erbjudande
Tillträde till tjänsten sker enligt överenskommelse. Placeringsort är i första hand i Solna eller Sundsvall, alternativt på annan ort där avdelningen har verksamhet.
Resor i tjänsten förekommer eftersom myndighetens ledning och medarbetare finns på flera orter.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Välkommen med din ansökan senast 2026-08-11.
ChefsförordnandeCSN tillämpar ett tidsbegränsat chefsförordnande. Det innebär att du blir tillsvidareanställd med en grundbefattning som utredare och får därtill ett förordnande som chef. Det tidsbegränsade chefsförordnandet löper i regel på i tre år och därefter så utvärderas chefsförordnandet löpande.Förordnandet är ömsesidigt uppsägningsbart. Tillsvidareanställningen kan vid ett prövobehov, inledas med en provanställning i sex månader.Läs gärna mer om ledarskap på CSN här: https://www.csn.se/om-csn/jobba-hos-oss/ledarskap.html.AnställningsformTillsvidareanställning,
provanställning kan komma att tillämpasLönesättningen på CSN sker i enlighet med de centrala löneavtalen RALS/RALS-T och är individuell samt differentierad.OmfattningHeltidReferensHR/2026:52ÖvrigtHandlingar i anställningsärenden hos en myndighet är allmänna handlingar. Läs mer om https://www.csn.se/om-csn/jobba-hos-oss/var-rekryteringsprocess.html.https://www.csn.se/om-csn/jobba-hos-oss/var-rekryteringsprocess.html#svid10_296a526d193411eeab6682.https://www.csn.se/om-csn/jobba-hos-oss/var-rekryteringsprocess.html#svid10_73b0abcf192b0c79332293.Vi
undanber oss alla erbjudanden om rekryterings- och annonshjälp.Varmt välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-11 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Centrala Studiestödsnämnden
(org.nr 202100-1819)
852 33 SUNDSVALL Arbetsplats
CSN Jobbnummer
9971758