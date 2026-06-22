Fordonsmekaniker till Markverkstaden Kungsängen
Försvarsmakten / Maskinreparatörsjobb / Upplands-Bro Visa alla maskinreparatörsjobb i Upplands-Bro
2026-06-22
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, Järfälla
, Sollentuna
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, Sigtuna
eller i hela Sverige
Har du ett allmänt teknikintresse och tycker om att arbeta varierat? Då kan du vara den mekaniker vi söker till vår verkstad för Hjulfordon.
Markverkstaden
Hos oss får du möjlighet att arbeta med spännande arbetsuppgifter för att bidra till att göra Sverige och världen säkrare. Vi värdesätter ömsesidigt förtroende och hos oss får du både ett eget ansvar och goda möjligheter att kompetensutvecklas. Våra medarbetare är viktiga för oss och du har möjlighet att ha en bra balans mellan arbetsliv och privatliv. Vi ger även möjlighet att träna på arbetstid, generösa arbetstidsavtal, föräldralön samt upp till sju veckor semester per år.
Du tillhör Markverkstad Stockholm som är en enhet inom Arméstaben, AST, med ca 70 medarbetare.
Vi bedriver verksamhet i Kungsängen, Berga och Falun, denna tjänst är placerad i Kungsängen.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Som mekaniker arbetar du huvudsakligen med felsökning, reparation och underhåll av olika typer av fordon och dess system som används inom Försvarsmakten, t ex lastbilar, stridsfordon, bandvagnar, entreprenadmaskiner, släpvagnar, container. Arbetet innebär både förebyggande och avhjälpande underhåll samt modifiering utifrån fastställda underlag.
KRAVPubliceringsdatum2026-06-22Kvalifikationer
• Lägst två- eller treårig gymnasieutbildning inom fordonsteknik, inriktning fordon eller annan utbildning/kompetens förvärvad genom yrkeserfarenhet som arbetsgivaren bedömer som likvärdig.
• Tidigare aktuell erfarenhet av arbete som mekaniker.
• B-körkort.Dina personliga egenskaper
Vi söker dig som är kvalitetsmedveten, arbetar bra självständigt likväl som i grupp. Som fordonsmekaniker är du strukturerad, beslutsam samt gör korrekta avvägningar och prioriteringar. Vidare är du flexibel och kan med lätthet ställa om ditt fokus och anpassa dig i en föränderlig miljö.
Meriterande
• Erfarenhet av arbete med Försvarsmaktens materiel och fordon
• Hydraulikkunskap
• Erfarenhet av verkstadsdrift och materialunderhåll
• C eller CE körkort
• Erfarenhet av arbete med tunga fordon
• Erfarenhet av arbete med fordonsdiagnossystem och fordonselektronik
• AC-certifikat
För att myndighetens uppdrag ska vara framgångsrikt förutsätts att alla medarbetare uppträder enligt den värdegrund som finns. Försvarsmaktens värdegrund slår vakt om alla människors lika värde, rättvisa och jämlikhet och främjar demokrati och mänskliga rättigheter (läs mer påwww.forsvarsmakten.se).Övrig information
Anställningsform: tillsvidareanställning som inleds med 6 månaders provanställning
Sysselsättningsgrad: heltid, dagtid – varierande arbetstider kan komma att tillämpas
Arbetsort: Kungsängen
Tillträdesdatum: Enligt överenskommelse
Arbete medför krav på resor och tjänstgöring, såväl inrikes som utrikes. Tjänsten är en civil befattning.
Arbeten med härdplaster förekommer på arbetsplatsen och innebär hälsoundersökning.
Upplysningar om befattningen
Detaljchef Kaj Hansson: 070-285 75 45
Fackliga företrädare
Saco-S: Karin Gällmo
OFR-S: Tony Svensson
SEKO: Iréne Ström
AST OF: Birger Hedman
Samtliga kontaktas via tfn 08-788 75 00
Ansökan Välkommen med din ansökan senast 2026-08-02. Din ansökan bör innehålla CV samt ansökningsbrev där du motiverar varför du är lämpad för denna befattning.
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats. --------------------------------------------------------Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:Försvarsmakten är inne i ett omfattande utvecklingsarbete för att bygga ett starkare försvar mot bakgrund av ett försämrat omvärldsläge och ny försvarspolitisk inriktning med fokus på det nationella försvaret. Ledning för ett starkare försvar syftar till att öka robustheten, förenkla lednings- och lydnadsförhållanden samt genom decentralisering av mandat och ansvar öka förutsättningarna för uppdragstaktik.I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv.En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Försvarsmakten
(org.nr 202100-4615), https://www.forsvarsmakten.se/
196 92 KUNGSÄNGEN Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Försvarsmakten Jobbnummer
9971764