Avdelningschef till Avdelningen korrekta betalningar
Centrala Studiestödsnämnden / Administratörsjobb / Sundsvall Visa alla administratörsjobb i Sundsvall
2026-06-22
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Är du en driven, resultatorienterad och samarbetsinriktad ledare som söker nya utmaningar? Vill du vara med och leda CSN – Centrala studiestödsmyndigheten och bygga upp en ny avdelning? Vi söker nu en avdelningschef som vill spela en central roll i vår förändringsresa och tillsammans med oss utveckla framtidens CSN. Tillsammans gör vi studier möjligt!
Om jobbet
CSN befinner sig mitt i ett omfattande förändringsarbete där verksamheten utvecklas inom flera områden för att möta förväntningar och krav från omvärlden och våra kunder. Det handlar bl.a. om att utveckla vår inriktning och styrning, förändra och anpassa våra arbetssätt, säkerställa vår kompetensförsörjning och skapa en hållbar och attraktiv kultur.
För att stärka vår förmåga att lyckas i uppdraget nu och in framtiden gör vi en omorganisation och etablerar en ny avdelning med ansvar för analys- och korrekta utbetalningar. CSN har i uppdrag att motverka bidragsbrott och säkerställa att felaktiga utbetalningar inte görs, samt att följa och analysera de studerandes sociala och ekonomiska situation. Vi söker dig som vill vara med och bygga vår nya organisation tillsammans med många kompetenta och engagerade kollegor.
Som chef för Avdelningen korrekta betalningar ansvarar du för att tillsammans med din ledningsgrupp leda, planera, följa upp och utveckla en verksamhet med stor betydelse för CSN och samhället. Din uppgift som avdelningschef är att skapa så goda förutsättningar som möjligt för medarbetarna inom avdelningen att utföra sitt arbete. Ditt uppdrag är att leda och utveckla avdelningens verksamhet på ett sätt som stärker CSN:s förmåga inom riskanalys, urval och kontroll, bidragsbrottsutredningar, internationella återbetalningar samt statistik och dataanalys.
Det innebär bland annat att verka för förbättringar i regler, rutiner och processer så att det blir lättare att göra rätt, proaktiv kunskapsspridning och vägledning för att minska risken för fel, missförstånd och otillbörligt nyttjande av systemen samt skapa förutsättningar för en mer sammanhållen, kontroll, utrednings- och analysverksamhet.
Du ansvarar för att:
leda och utveckla myndighetens arbete med risk-, urvals- och dataanalyser samt ansvara för kontrollplanen,
planera och följa upp för- och efterkontroller i nära samarbete med kärnverksamheten,
säkra korrekta utbetalningar av studiestöd och motverka bidragsbrott,
styra, samordna och följa upp CSN:s arbete med att motverka felaktiga utbetalningar och brott i ärenden,
anmäla misstänkta brott mot enskilda i ärenden om studiestöd m.m,
utreda uppsägning av lån och rättsliga processer i utländsk domstol,
analysera och utvärdera studiestödets och andra stödformers utveckling och effekter, samt ta fram officiell statistik,
företräda och samordna myndighetens deltagande i samarbeten för att motverka felaktiga utbetalningar och välfärdsbrott.
Du leder tre enheter med 50-talet medarbetare på flera orter och rapporterar till generaldirektören. Du ingår i CSN:s ledningsgrupp och är med och formar hela myndighetens framtid.
Om dig
Som chef och ledare på CSN skapar du engagemang, delaktighet och goda förutsättningar för medarbetare att bidra och utvecklas. Du har hög personlig mognad med god självinsikt, är trygg i dig själv och agerar stabilt även i utmanande situationer. Du har en god helhetssyn och tar hänsyn till verksamhetens övergripande mål och bästa i beslut och agerande. Du är mål- och resultatorienterad och arbetar strukturerat för att nå önskade resultat. Du är utvecklingsinriktad och driver förbättringsarbete som stärker verksamheten.
För att lyckas i rollen kommunicerar du tydligt, skapar förståelse och säkerställer att förväntningar är tydliga för berörda parter. Du samarbetar väl med andra genom ett lyhört och smidigt förhållningssätt och har förmåga att anpassa arbetssätt och prioriteringar utifrån förändrade förutsättningar.
Vi söker dig som har:
en akademisk utbildning inom ekonomi, juridik eller statsvetenskap från högskola eller universitet om minst 180 högskolepoäng (120 p) eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig,
flerårig aktuell chefserfarenhet på strategisk nivå inom statlig myndighet i en roll som har inneburit budget-, medarbetar- och verksamhetsansvar,
aktuell erfarenhet av att leda strategiskt förändringsarbete inom statlig myndighet och i extern samverkan med andra aktörer,
erfarenhet av den statliga lagstiftningsprocessen och av samspelet mellan departement och myndighet,
mycket goda kunskaper i svenska och engelska i tal och skrift.
Det är meriterande om du har:
erfarenhet av liknande arbete från statlig myndighet
erfarenhet från arbete i Regeringskansliet,
erfarenhet av att leda på distans.
Vårt erbjudande
Tillträde till tjänsten sker enligt överenskommelse. Placeringsort är i första hand i Solna eller Sundsvall, alternativt på annan ort där avdelningen har verksamhet.
Resor i tjänsten förekommer eftersom myndighetens ledning och medarbetare finns på flera orter.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Välkommen med din ansökan senast 2026-08-11.
ChefsförordnandeCSN tillämpar ett tidsbegränsat chefsförordnande. Det innebär att du blir tillsvidareanställd med en grundbefattning som utredare och får därtill ett förordnande som chef. Det tidsbegränsade chefsförordnandet löper i regel på i tre år och därefter så utvärderas chefsförordnandet löpande.Förordnandet är ömsesidigt uppsägningsbart. Tillsvidareanställningen kan vid ett prövobehov, inledas med en provanställning i sex månader.Läs gärna mer om ledarskap på CSN här: https://www.csn.se/om-csn/jobba-hos-oss/ledarskap.html.AnställningsformTillsvidareanställning,
provanställning kan komma att tillämpasLönesättningen på CSN sker i enlighet med de centrala löneavtalen RALS/RALS-T och är individuell samt differentierad.OmfattningHeltidReferensHR/2026:51ÖvrigtHandlingar i anställningsärenden hos en myndighet är allmänna handlingar. Läs mer om https://www.csn.se/om-csn/jobba-hos-oss/var-rekryteringsprocess.html.https://www.csn.se/om-csn/jobba-hos-oss/var-rekryteringsprocess.html#svid10_296a526d193411eeab6682.https://www.csn.se/om-csn/jobba-hos-oss/var-rekryteringsprocess.html#svid10_73b0abcf192b0c79332293.Vi
undanber oss alla erbjudanden om rekryterings- och annonshjälp.Varmt välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-11 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Centrala Studiestödsnämnden
(org.nr 202100-1819)
852 33 SUNDSVALL Arbetsplats
CSN Jobbnummer
9971759