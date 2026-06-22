Högskolejurist sökes till Försvarshögskolan
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2026-06-22
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Försvarshögskolan är ett internationellt framstående lärosäte inom försvar, krishantering och säkerhet. Vi erbjuder en unik akademisk miljö där civilt möter militärt. Vi utbildar civila och militära chefer, experter och forskare som ska analysera och hantera dagens och framtida krissituationer och säkerhetsproblem. Försvarshögskolan utbildar Sveriges officerare och leder den akademiska utvecklingen av officersyrket. Vi bedriver forskning inom juridik med inriktning mot operativ juridik och folkrätt, försvarssystem, krigsvetenskap, ledarskap och ledning, militärhistoria och statsvetenskap.
Om arbetsplatsen
Befattningen är placerad vid avdelningen för lokalförsörjning, registratur och arkiv samt inköp och upphandling. Avdelningen utgör en del av Försvarshögskolans verksamhetsstöd och ansvarar för att samordna högskolans stöd- och servicefunktioner inom avdelningens ansvarsområde.
Placering är i Stockholm, tjänsteresor kan förekomma. Du rapporterar direkt till avdelningschefen. Publiceringsdatum2026-06-22Dina arbetsuppgifter
Som högskolejurist ger du kvalificerat juridiskt stöd till högskoleledningen och till verksamheten i förvaltnings- och högskolejuridiska frågor. Du arbetar också med att ta fram och vidareutveckla styrande och stödjande dokument samt medverkar i interna informations- och utbildningsinsatser.
I rollen ingår även att samordna och stödja vid sekretessprövning i samband med utlämnande av allmänna handlingar. Du genomför granskning av icke-kommersiella avtal och personuppgiftsavtal, handlägger ärenden kopplade till personalansvarsnämnd samt arbetar med andra förekommande högskolejuridiska frågor. Exempel på arbetsuppgifter är att:
granska avtal, exempelvis avtal mellan lärosäten, forskningsavtal och personuppgiftsbiträdesavtal
ge juridisk rådgivning och expertstöd till verksamheten med fokus på förvaltnings- och högskolerätt
handlägga ärenden om utlämnande av allmänna handlingar enligt tryckfrihetsförordningen och offentlighets- och sekretesslagen
besvara remisser och handlägga tillsynsärenden
delta i arbetet med att ta fram och utveckla högskolans styrdokument, interna regler och policys
medverka i utbildningar, seminarier och informationsmöten om gällande regelverk och regeltillämpning
Genomföra interna informations- och utbildningsinsatser inom juridiska frågor
Även andra arbetsuppgifter kan förekomma
Vem söker vi?
Vi söker dig som har en svensk juristexamen och minst tre års erfarenhet av kvalificerat och självständigt juridiskt arbete inom staten. Du har god erfarenhet av förvaltningsrättsliga frågor och av arbete med offentlighets- och sekretesslagstiftningen. Det är meriterande med erfarenhet av juridiskt arbete vid universitet eller högskola samt om du har kunskap om dataskyddsförordningen, NIS 2 och AI-relaterade rättsfrågor. Dina personliga egenskaper
Rollen innebär många interna och externa kontaktytor och ställer därför krav på god samarbetsförmåga, tydlighet och pedagogisk skicklighet. Du kan förklara juridiska frågor på ett enkelt, professionellt och förtroendeingivande sätt, även för personer utan juridisk bakgrund. Du arbetar strukturerat, självständigt och rättssäkert, även när tempot är högt och arbetsbelastningen varierar.
Du bidrar till en god arbetsmiljö och värdesätter samarbete, service och ansvarstagande. Mycket god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska och engelska är ett krav. Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper.
Om anställningen
Detta är en tillsvidareanställning på heltid som inleds med sex månaders provanställning.
En anställning vid Försvarshögskolan kommer att innebära en säkerhetsprövning för placering i säkerhetsklass vilket innebär registerkontroll och i vissa fall säkerhetsintervju hos Säkerhetspolisen.
Anställningen kan komma att innefatta krigsplacering. Om du redan är krigsplacerad i din nuvarande anställning på en myndighet och din kompetens behövs i Försvarshögskolans krigsorganisation sker det en förhandling mellan berörd myndighet och Försvarshögskolan om var du ska vara placerad. Tillträde
Enligt överenskommelse.
Lön och förmåner
Försvarshögskolan tillämpar individuell lönesättning.
Förmåner för anställda vid Försvarshögskolan -FHS/Förmåner/anställd. Så ansöker du
Ansökan ska innehålla ett CV samt personligt brev. I det personliga brevet ber vi dig motivera varför tjänsten intresserar dig, vilka av dina kunskaper och erfarenheter som är mest relevanta samt hur du tror att du kan bidra i rollen som förvaltningsjurist högskolejurist hos oss.
Ansökan skickas in via Försvarshögskolans rekryteringssystem genom att klicka på länken "Logga in och sök jobbet" på annonssidan. Märk din ansökan med dnr HR 123/2026. Din ansökan ska vara inskickad senast den 21/8 2026. Vi kommer att påbörja urvalsprocessen efter sista ansökningsdag. Under semesterperioden kan vi ha svårt att svara på frågor. Enklast är att mejla din fråga till jorgen.croon@fhs.se
, så återkommer vi till dig.
Komplett ansökan ska vara Försvarshögskolan tillhanda senast sista ansökningsdagen vid midnatt, CET/CEST (Central European Time/Central European Summer Time).
I de fall det inte råder en jämn könsbalans kan Försvarshögskolan vid lika eller i stort sett lika kvalifikationer hos de sökande anställa den av underrepresenterat kön.
Välkommen med din ansökan senast den 23 augusti 2026!
För kontakt med arbetstagarorganisationerna på Försvarshögskolan mejla till saco@fhs.se
, OFR/O@fhs.se
och OFR/S@fhs.se
. Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp på grund av statliga upphandlingsregler. Kontakt
Avdelningschef ALRI
Jörgen CroonJorgen.croon@fhs.se
Högskoledirektör
Therese Iveby GardellTherese.IvebyGardell@fhs.se
HR-chef
Monica Welmermonica.welmer@fhs.se
För kontakt med arbetstagarorganisationerna på Försvarshögskolan mejla till saco@fhs.se
, OFR/O@fhs.se
och OFR/S@fhs.se
.Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp på grund av statliga upphandlingsregler. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "HR 123/2026". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Försvarshögskolan
(org.nr 202100-4730)
Drottning Kristinas väg 37 (visa karta
)
115 39 STOCKHOLM Arbetsplats
Försvarshögskolan Kontakt
Avdelningschef
Jörgen Croon Jorgen.croon@fhs.se Jobbnummer
9971757