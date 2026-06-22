Teamledare barn och unga, myndighet
Håbo Kommun / Socialsekreterarjobb / Upplands-Bro Visa alla socialsekreterarjobb i Upplands-Bro
2026-06-22
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Om arbetsplatsen
Socialförvaltningen i Håbo ansvarar för all verksamhet inom individ- och familjeomsorg i kommunen. Våra verksamhetsområden består bland annat av myndighetsutövning för barn, unga och vuxna, ekonomiskt bistånd, missbruk och socialpsykiatri, våra fritidsgårdar, arbetsmarknadsinsatser samt boende- och vardagsstöd. Vi arbetar också förebyggande och i nära samverkan med andra aktörer för att skapa trygghet och delaktighet för kommunens invånare.
Denna tjänst kommer tillhöra myndighetsenheten för barn och unga. Enhetens målgrupp är barn och unga 0-18 år, i vissa fall 21 år, som är föremål för utredning och uppföljning av öppenvårdsinsatser samt placering. Vår enhet består av socialsekreterare, seniora socialsekreterare, familjehemssekreterare och teamledare. Du kommer att leda teamet för uppföljning och utredning av insatser.
Enheten leds utifrån organisationens värdegrund baserat på tillit, samarbete och lärande i syfte att hela tiden utvecklas i våra yrkesroller och för att utveckla verksamheten. verksamheten. Vi arbetar i linje med den nya socialtjänstlagen med fokus på ökad tillgänglighet och förebyggande insatser samt kunskapsbaserat insatser. Förvaltningen har även påbörjat en implementering av Signs of safety inom alla verksamhetsområden.
Vi står inför en spännande utvecklingsfas och söker nu dig som vill vara med och leda vår verksamhet framåt.Publiceringsdatum2026-06-22Arbetsuppgifter
Som teamledare leder du ett team på 5 handläggare Du arbetar nära enhetschefen. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter som teamledare är att:
Vara ett närvarande stöd i det dagliga arbetet och coacha medarbetarna
Säkerställa att arbetet bedrivs rättssäkert, effektivt och enligt gällande styrdokument
Leda teammöten
Ansvara för rutiner: skriva, uppdatera och följa upp
Bistå enhetschefen vid rekrytering, introduktion och vid behov ersätta vid frånvaro
Delta i samverkan med interna och externa parter
Representera enheten i domstol vid individärenden
Vara behjälplig med statistik, nyckeltal och systemstöd (superanvändare)
Föredra och delta i individutskott
Följa upp dokumentation och kvalitet tillsammans med enhetschefen
Vara en god förebild och ambassadör för verksamhetenKvalifikationer
Vi söker dig som är utbildad socionom och med flera års erfarenhet av att ha arbetat med målgruppen. Erfarenhet av myndighetsutövning för barn och unga är ett krav. Du har haft en arbetsledande roll inom området och har vana att leda andra handläggare.
Du talar och skriver det svenska språket obehindrat och du har tidigare kunskap om BBIC. Du ska kunna söka relevant information och organisera ditt arbete utifrån verksamhetens mål. Dina personliga egenskaper
Vi söker dig som är en trygg och lyhörd person med förmåga att skapa goda relationer och bygga tillit. Du har ett coachande och stöttande förhållningssätt där du är närvarande i vardagen, uppmuntrar till utveckling och finns till hands när teamet behöver dig. Du är flexibel och har lätt för att anpassa dig när förutsättningar förändras. Du trivs i en roll där tillgänglighet och snabb omställning är en del av vardagen, och du bidrar med struktur, driv och ett lösningsfokuserat förhållningssätt. Tillsammans med dina kollegor skapar du en arbetsmiljö präglad av samarbete, engagemang och gemensamt ansvar.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.Så ansöker du
I denna rekrytering har vi valt att inte använda oss av personligt brev. Vi ber dig därför att endast besvara urvalsfrågorna och bifoga CV. Urval sker efter sista ansökningsdag.
Varmt välkommen med din ansökan!
Om Håbo kommun
Håbo kommun ligger omgiven av Mälaren med närhet till både levande landsbygd och stadsliv. Centralorten Bålsta ligger mellan Stockholm, Uppsala, Enköping och Västerås. I Håbo kan du leva, bo och arbeta. Du kan också pendla i nästan alla väderstreck och snabbt ta dig via buss, tåg eller pendel till fyra städer inom knappt en timme. Traktens rika omväxlande natur- och kulturhistoria ger dig goda förutsättningar för friluftsliv och fritid.
Här finns också närheten i vardagen, med korta vägar mellan kollegor, verksamheter och beslut. Som en del av Håbo kommun är du med och bidrar till ett viktigt samhällsuppdrag, och skapar värde för Håboborna varje dag. Vi är omkring 1 700 medarbetare som tillsammans driver kommunens verksamheter framåt. Vi bygger en arbetsplats där tillit, samarbete och lärande står i centrum.
Hos oss får du vara delaktig och växa i en arbetsmiljö som främjar både utveckling och arbetsglädje. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Håbo Kommun
(org.nr 212000-0241), https://www.habo.se/naringsliv-och-arbete/lediga-jobb.html
Centrumleden 1 (visa karta
)
746 80 BÅLSTA Arbetsplats
Socialförvaltningen Kontakt
Enhetschef
Brita Svensson brita.svensson@habo.se 0171-52808 Jobbnummer
9971752