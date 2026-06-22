Mekaniker, reparatör för båtar mm
Logistik & Distribution i Norden AB / Maskinreparatörsjobb / Ljusdal Visa alla maskinreparatörsjobb i Ljusdal
2026-06-22
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Vi skapar upplevelser, hyr ut båtar och bostäder för turister och yrkesfolk.
Söker dig som kan underhåll och lättare renovering av olika typer av båtar, allt från skrov, motor, drev, el, elektronik, värme, pumpar till målning och dra upp och ner i vattnet etc. Total skötsel av dig som älskar båtar! Vi har även andra uppgifter till dig när du gjort klart våra båtar, som tex fastigheter, div. fordon, m.m.
Vi är ett mindre företag som är verksamma i olika delar av Sverige, Västernorrland, Dalarna, Stockholm, Småland.
Vi söker dig som kan jobba självständigt.
Anställning omgående.
Skicka in din ansökan via email och ange löne-anspråk samt bostadsort.
Se mer om oss på www.uthyres.eu
Det finns möjligheter till förlängning av anställningen om du även kan göra många andra arbetsuppgifter inom renovering av fastigheter och bostäder. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-21
E-post: application@billebro.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "MEK". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Logistik & distribution i Norden AB
(org.nr 556423-2592)
Ångevägen 24 (visa karta
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827 76 RAMSJÖ Arbetsplats
Ramsjö Camping Jobbnummer
9971755