Stödassistent till Kompassen
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2026-06-22
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Vill du arbeta med barn och ungdomar med funktionsvariation? Då är Kompassens korttidsboende något för dig!
Kompassen ligger i centrala Vara i lokaler som är anpassade för verksamheten. Du och dina kollegor arbetar med att planera och utföra stöd samt hjälp utifrån barnens och ungdomarnas behov och önskemål. På enheten verkställer vi insatserna korttidsvistelse och korttidstillsyn, och vi tar emot barn och ungdomar mellan 0–21 år. Verksamheten pågår dygnet runt, året runt.
Din roll
Som stödassistent kommer du tillsammans med dina kollegor bland annat att:
Stötta och hjälpa den enskilde i vardagen utifrån beslut och genomförandeplan.
Arbeta med den enskildes utveckling utifrån dennes förmåga.
Arbeta för att barnens och ungdomarnas delaktighet och självständighet i vardagsliv och fritid tas till vara.
Planera och genomföra aktiviteter samt utflykter.
Samverkan med vårdnadshavare, skola och habilitering ingår i arbetet.
Dokumentation ingår i tjänsten, vilket innebär att du behöver ha god datorvana och dokumentationskunskap samt kunna uttrycka dig väl på svenska i både tal och skrift.
Arbetstiden är förlagd till dag, kväll och helg. Jourtjänstgöring natt kan förekomma vid enstaka tillfällen.
Din kunskap och erfarenhet
Vi söker dig som har:
Utbildning från barn- och fritidsprogrammet, fritidsledarlinjen eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer som likvärdig.
Arbetslivserfarenhet av arbete med personer med intellektuell funktionsnedsättning och autismspektrumdiagnos.
Erfarenhet av och kunskap om lågaffektivt bemötande och tydliggörande pedagogik.
Som person är du lugn, trygg och stresstålig. Du har förmåga att vara flexibel samtidigt som du kan planera arbetspassets aktiviteter och sysslor. Du är ansvarstagande och kan arbeta självständigt såväl som i grupp. Du har ett eget driv och är aktivt delaktig i att utveckla verksamheten framåt.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet, bemötande och förhållningssätt.
Det är meriterande om du:
Tidigare har haft ytterligare ansvarsområden på en arbetsplats, exempelvis dokumentationsansvar, IBIC-ombud eller liknande.
Kan använda tecken som stöd i kommunikation.
Kan spela något instrument.
Tycker om kreativitet och skapande.
Mobilt BankID och körkort är krav för tjänsten.
Du behöver kunna visa upp utdrag från Polisens belastningsregister. Typ av utdrag: Utdrag för arbete med barn med funktionsnedsättning
Du behöver även kunna visa upp pass eller giltigt ID-kort. Körkort kan visas upp tillsammans med ett personbevis som hämtas från Skatteverket med hjälp av BankID. Detta kan göras vid bokad intervju.
Din framtida arbetsplats
Kompassens korttidsboende vänder sig till barn och ungdomar med insatserna korttidsvistelse utanför det egna hemmet samt korttidstillsyn för skolungdomar över 12 år enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).
Korttidsvistelse är till för att ge den enskilde möjlighet till rekreation och miljöombyte eller för att ge anhöriga tillfälle till avlösning. Korttidstillsyn för skolungdomar över 12 år vänder sig till ungdomar som behöver tillsyn före och efter skoldagen samt under skolloven.
På korttids arbetar vi med god och tydlig kommunikation samt ett gott bemötande. Målet är att, oavsett situation, skapa lugn och trygghet samt ge våra barn och ungdomar möjlighet att leva som andra.
Arbetet på korttids är omväxlande, roligt och utvecklande.
Urvalsarbetet påbörjas under vecka 30 och intervjuer planeras att genomföras under vecka 32. Har du frågor kring lön, kontakta rekryterande chef.
Välkommen med din ansökan!
Vill du veta mer om din framtida arbetsplats och Vara kommun kan du läsa mer här Varakommun
Hos oss i Vara kommun får du engagerade kollegor och chefer, utbildningar och utvecklingsmöjligheter men också förmån i form av friskvårdsbidrag om du är månadsanställd.
Alla anställda är också medlemmar i vår Fritidsföreningen som bland annat ordnar motionsaktiviteter och andra fritids- och kulturverksamheter, du får bland annat rabatt på vissa evenemang på Vara konserthus.
I Vara kommun gör vi varandra bra och det är tillsammans med vår etiska kompass som vi når våra gemensamma mål!
Undrar du vad som finns att göra och se när du inte jobbar hos oss på Vara kommun? Gå in på www.livetiskaraborg.se
och upptäck alla Skaraborgs möjligheter!
Om du av något skäl inte kan ansöka digitalt (på grund av exempelvis skyddade personuppgifter), vänligen ta kontakt med annonsens kontaktperson för alternativ sökväg. I princip alla dokument som skickas in till kommunen blir allmän handling. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Vara Kommun
(org.nr 212000-2924), http://www.vara.se/
Stora Torget 8 (visa karta
)
534 81 VARA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Socialförvaltningen, LSS, Kompassen Jobbnummer
9971753