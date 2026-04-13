Drifttekniker
2026-04-13
CBRE GWS söker en drifttekniker till nytt spännande avtal placerad hos en kund i Täby
CBRE är ett värderingsstyrt företag som arbetar utifrån våra värdeord RISE (Respect, Integrity, Service och Excellence). Dessa värderingar har vi med i alla delar av vårt arbete och vi vill att det skall genomsyra allt vi gör liksom att du som medarbetare hos oss också känner igen dig i dessa och vill leva efter dem.
Inom Business Unit GWS arbetar ca 250 medarbetare med teknisk fastighetsdrift och förvaltning. Genom kunskap, kreativitet och samarbete skapar vi bättre förutsättningar för klokare fastighetsdrift, där helheten står i fokus.
I denna roll kommer du att arbeta som drifttekniker i en unik och utmanande miljö
• Optimering och effektivisering av tekniska system och installationer
• Rondering och tillsyn av tekniska system och installationer
• Felavhjälpande åtgärder i fastigheten
• SBA
• Självständigt kunna felsöka tekniska installationer och utrustning.
• Förebyggande underhållsarbete
Vem är du?
Du har:
Flera års erfarenhet av självständig teknisk fastighetsdrift
· Drift/fastighetstekniker utbildning eller har motsvarande kompetens förvärvad genom arbetslivserfarenhet
Erfarenhet av självständigt arbete i olika typer av fastigheter
Har vana från att ha mycket kontakt med hyresgäster
Erfarenhet från att ha arbetat med olika fastighetstekniska system
Erfarenhet från något av områdena: styr och regler, el, kyla, VVS, energi eller brand
Som person ser vi gärna att du är serviceinriktad, att du ser till kundens bästa och du är bra på att hantera olika typer av människor och olika typer av situationer som kan uppstå i det dagliga arbetet. Det är också en fördel om du är noggrann i ditt arbete och gillar att arbeta metodiskt. Vi ser gärna att du är en teknisk intresserad person som gillar att använda tekniska lösningar i ditt arbete.
Vi erbjuder en omväxlande tjänst med utvecklingsmöjligheter. Hos oss får du vara med på den spännande tillväxtresa och förändringsprocess som företaget för närvarande genomgår. Du kommer att omfattas av vår tjänstepension, våra friskvårdsförmåner och vår Benify-portal mm.
Tjänsten är på 100% och tillsvidare med provanställning. Aktuell start för tjänsten är 1/8. Tjänsten är stationerad på kundens anläggning.
Känns denna roll intressant, ansöka redan idag!
CBRE är världens största kommersiella fastighets- och investeringsföretag. På CBRE är vår passion att leverera marknadsledande fastighetsrelaterade tjänster som bidrar till våra kunders framgång! CBRE Global Workplace Solutions (GWS) i Sverige är ett affärsområde med ca 650 medarbetare som levererar integrerade tjänster inom fastighetsservice, projekt och rådgivning.
About CBRE Group, Inc.
CBRE Group, Inc. (NYSE:CBRE), a Fortune 500 and S&P 500 company headquartered in Dallas, is the world's largest commercial real estate services and investment firm (based on 2024 revenue). The company has more than 140,000 employees (including Turner & Townsend employees) serving clients in more than 100 countries. CBRE serves clients through four business segments: Advisory (leasing, sales, debt origination, mortgage serving, valuations); Building Operations & Experience (facilities management, property management, flex space & experience); Project Management (program management, project management, cost consulting); Real Estate Investments (investment management, development). Please visit our website at www.cbre.com. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-04 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Cbre Gws Sweden AB
(org.nr 556991-2628)
Blekholmstorg 30 Stockholm (huvudkontor) (visa karta
)
111 64 STOCKHOLM Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Cbre Gws Kontakt
Contact
Johan Larsson johan.larsson@cbre.com Jobbnummer
9851727