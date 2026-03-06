Drifttekniker
Om verksamheten
Vår enhet ansvarar för drift, tillsyn, skötsel och kundservice av både fastigheter och kundutrustning inom regionens egenägda och externa fastigheter.
Vi arbetar nära våra hyresgäster och ser till att tekniska funktioner fungerar tryggt och effektivt varje dag.
Uppdraget omfattar allt från tekniska säkerhetsanläggningar (TSA) och steriltekniska tjänster till hantering av parkeringsautomater och skyltar. Bland våra fastigheter finns Regionens hus i Göteborg, folkhögskolor, tvätteriet i Alingsås samt Botaniska trädgården. Där det är möjligt reser vi gärna med kollektivtrafik.
Hos oss blir du del av ett team med cirka 11 engagerade kollegor som tillsammans bidrar till en stabil, modern och serviceinriktad driftverksamhet.
Om arbetet
Som drifttekniker får du ett brett och varierat uppdrag där du arbetar med flera teknikområden, bland annat bygg, VVS, el samt styr- och reglerteknik. Ingen dag är den andra lik och du får använda både din tekniska kompetens och problemlösningsförmåga fullt ut.
Dina arbetsuppgifter innefattar bland annat:
Serviceuppdrag i externa fastigheter, där du ger professionellt och tryggt stöd till verksamheterna och säkerställer god kundservice.
Skötsel och felavhjälpning av parkeringsautomater och skyltar.
Felavhjälpande underhåll samt förebyggande tillsyn och skötsel av regionens egenägda fastigheter.
Samarbete med Västfastigheters förvaltare, projektledare och energistrateger, som utgör viktiga stödfunktioner i uppdraget.
Du kommer också att ingå i enhetens beredskap, vilket innebär att visst arbete sker utanför ordinarie arbetstid och då utgår du från hemmet. Arbetet innebär resor inom regionen, där det är möjligt reser vi gärna med kollektivtrafik.
Om dig
Vi söker dig som har ett genuint intresse för fastighetsteknik och som trivs i en varierad och serviceinriktad roll. Du har:Publiceringsdatum2026-03-06Kvalifikationer
Yrkesgymnasium med inriktning fastighet, energi, styr och regler - eller motsvarande utbildning/erfarenhet.
Erfarenhet av liknande arbetsuppgifter.
Flytande svenska i tal och skrift.
Körkort B.
God datorvana och trygghet i att arbeta med digitala verktyg.
Meriterande:
Erfarenhet av arbete med el, VVS eller styr- och reglerteknik.
Som person är du:
Självständig och lösningsorienterad.
Serviceinriktad och bra på att skapa goda relationer.
Strukturerad och ansvarstagande.
Trygg i att arbeta i team och stödja kollegor när det behövs.
Rekryteringsprocessen
I den här processen efterfrågar vi inget personligt brev utan vi vill i stället att du besvarar ett antal frågor i samband med att du registrerar din ansökan. Tänk på att svara utförligt då vi gör vårt första urval baserat på dina svar.
Tjänsten kan komma att placeras i säkerhetsklass. Det innebär att säkerhetsprövning och registerkontroll kan komma att genomföras i enlighet med bestämmelser i säkerhetsskyddslagen före anställning.
Intervjuer planeras att hållas 25 och 26 mars.
Välkommen med din ansökan!
Vårt erbjudande
Som en av Sveriges största fastighetsförvaltare kan vi erbjuda dig goda karriär- och utvecklingsmöjligheter. Hos oss får du chansen att utföra ett meningsfullt arbete för samhället och västra götalandsregionen. Tillsammans med kompetenta och inspirerande kollegor är du en del av en verksamhet som ständigt utvecklas. Hos oss har du som medarbetare inflytande över din arbetssituation, känner trygghet och delaktighet.
Fastighet, stöd och service är Västra Götalandsregionens egen serviceorganisation och fastighetsförvaltare som ser till att saker fungerar som de ska. Vi tar bland annat hand om fastigheters drift, ser till att alla anställda får lön, att lokaler städas och att uppdrag inom regionen bemannas med specialistkompetens. Vi vill arbeta nära dem vi stödjer för vi tror att tillsammans kan vi göra skillnad. Med öppenhet och fokus på utveckling och samarbete verkar vi för ett gott liv i Västra Götalandsregionen.
Om Västra Götalandsregionen
Västra Götalandsregionen finns till för människorna i Västra Götaland. Vi ser till att det finns god hälso- och sjukvård för alla. Vi arbetar för en hållbar utveckling och tillväxt, bra miljö, förbättrad folkhälsa, ett rikt kulturliv och goda kommunikationer i hela Västra Götaland.
Västra Götalandsregionen arbetar aktivt för att digitalisera fler arbetssätt. För att vara en del av den digitala omvandlingen har du med dig grundläggande färdigheter och kan använda digitala verktyg och tjänster. Du kan söka information, kommunicera, interagera digitalt, är riskmedveten och har motivation att delta i utvecklingen för att lära nytt.
Västra Götalandsregionen krigsplacerar alla tillsvidareanställda medarbetare.
Vill du veta mer om Västra Götalandsregionen kan du besöka vår introduktion till nya medarbetare på länken https://www.vgregion.se/introduktion.
