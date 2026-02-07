Drifttekniker
2026-02-07
I Tingsryds kommun vill vi att du känner dig välkommen och delaktig. Vi alla tar ansvar, är engagerade och visar respekt.
Vi är den lilla kommunen med de stora möjligheterna. Där vi genom våra 1200 medarbetare ständigt utvecklas och trivs. Vi som arbetar inom kommunen gör skillnad och påverkar människors vardag. Vi ansvarar för att barn lär sig läsa och skriva och att människor får en god och trygg omsorg.
Vi arbetar också med att skapa förutsättningar för att det byggs hus, att vi har bra vägar, rent vatten och en fin miljö. Hos oss får du Sveriges viktigaste jobb!
Vill du ha ett jobb där du är med och utvecklar vår kommun tillsammans med oss?
Välkommen till Tingsryds kommun!Publiceringsdatum2026-02-07Dina arbetsuppgifter
Som drifttekniker hos oss arbetar du med process- samt drift- och underhållsarbeten på våra Va-anläggningar. Vi har många anläggningar som är geografiskt utspridda runt om i kommunen. En del arbetsuppgifter är fysiskt ansträngande. I arbetsuppgiften ingår schemalagd beredskap.
Arbetet är mycket fritt och arbetsuppgifterna är omväxlande i en liten obyråkratisk organisation. Tjänsten på VA-avdelningen som består av 18 medarbetare ingår i Tekniska förvaltningen som också ansvarar för kost, lokalvård, gator, parker och IT. Kvalifikationer
Du har arbetat som tekniker eller arbetat inom vatten och avlopp, eller har motsvarande teknisk utbildning eller erfarenhet. Du trivs med att arbeta såväl självständigt som att samarbeta i grupp.
Som person har du ett stort tekniskt intresse, har ett miljöintresse, och tycker om problemlösning. För att passa in i uppdraget behöver du ha god initiativförmåga och ett stort ordningssinne, vara flexibel vid snabb omställning till nya förutsättningar samt ha ett högt säkerhetstänk. Det är viktigt att du behåller lugnet i stressiga situationer för att kunna göra rätt bedömningar och ta rätt beslut. Du är lyhörd, informativ, lugn och prestigelös. Du arbetar i ett team där det är viktigt att stämma av åtgärder med kollegor och ha ett högt konsekvenstänk. Laganda är viktigt då vi är ett litet team som är beroende av varandra. Vi tar för vana att göra klart innan man lämnar platsen. Vid akuta händelser kan du behöva hjälpa dina kollegor utanför ordinarie arbetstid.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. Du ser att du har kunskap om styr och reglersystem, samt erfarenhet eller kunskaper inom VA och processteknik. Mekanik och teknisk problemlösning behövs då många anläggningar är unika. Vi förutsätter att du har goda IT- kunskaper. Du har lätt att uttrycka dig både i tal och skrift på svenska. Vi har en varierande vagnpark där du minst behöver ha körkort med behörighet klass B, manuell växellåda för att kunna köra våra fordon. Det kan bli aktuellt med säkerhetsklassning före anställning. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "202601". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Tingsryds kommun
(org.nr 212000-0621) Arbetsplats
Tingsryds kommun, Tekniska förvaltningen Kontakt
VA-chef
Nicholas Jonasson nicholas.jonasson@tingsryd.se 047744252 Jobbnummer
9729361