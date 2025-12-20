Drifttekniker
Ronneby kommun, Fastighetsenhet / Fastighetsskötarjobb / Ronneby Visa alla fastighetsskötarjobb i Ronneby
2025-12-20
, Karlskrona
, Karlshamn
, Tingsryd
, Torsås
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Ronneby kommun, Fastighetsenhet i Ronneby
Nu har du chansen att bli en av oss!
Vi arbetar tillsammans med hjärta och kvalitet för att kunna ge bästa möjliga service till Ronneby kommuns invånare. Ronneby ligger vackert mellan hav och skog i mitten av Blekinge. Dessutom har vi bra kommunikationer med bil, tåg och flyg.
Dina 2500 blivande kollegor är duktiga på att möta framtidens utmaningar och våra invånares ökade förväntningar genom digitalisering, samarbete och ett engagerat ledarskap.
Tillsammans med dig gör vi Ronneby ännu bättre!
Läs om Ronneby kommun via https://bit.ly/ArbetapåRonnebykommunPubliceringsdatum2025-12-20Arbetsuppgifter
Arbetet innefattar drift- och underhållsuppgifter av våra fastigheter. Funktionstester, felsökningar, reparationer och underhåll inom ventilation, el, VVS och bygg, ventilationsaggregat, värmeanläggningar, pumpar, vitvaror, dörrautomatik mm...
Även arbete i form av deltagande och felavhjälpning inom brandlarm- och sprinklersystem förekommer.
Administrativt arbete ingår. All rapportering sker via dator eller mobil genom ärendehanteringssystem i Xpand.
Våra styr-, regler- och andra underhållssystem är datoriserade. Vi använder oss idag av system som Siemens, Schneider, Regin mm.
Beredskap var 5e vecka ingår i tjänsten.Kvalifikationer
Vi söker en person med yrkesutbildning och stor yrkesskicklighet inom drift- och underhåll av fastigheter eller med annan livserfarenhet som vi bedömer likvärdig.
Du skall kunna arbeta i en flexibel miljö såväl självständigt som i grupp. Om så behövs skall du även kunna stötta dina kollegor med din kompetens inom yrket. Du skall ha förmåga att fatta beslut själv om så krävs. Vara kommunikativ och pålitlig. Du visar en god social kompetens och ansvarsfullhet.
Felsökning och problemlösning är en del av vardagen hos oss och du som söker förväntas därför föreslå åtgärder som kan förbättra våra anläggningar. Du skall vara lösningsorienterad.
ÖVRIGT
Tillsättning sker om erforderliga beslut fattas.
Ronneby kommun krigsplacerar all tillsvidareanställd personal.
Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen samt möjliggöra god kommunikation med dig som sökande ber vi dig ansöka via ansökningslänken i annonsen.
En ansökan till Ronneby kommun är en allmän handling och dina personuppgifter hanteras enligt GDPR. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-20 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C295366-2025-82". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Ronneby kommun
(org.nr 212000-0837) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Ronneby kommun, Fastighetsenhet Kontakt
Enhetschef
Patrik Håkansson patrik.hakansson@ronneby.se 0733170015 Jobbnummer
9658086